Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер

Своими ожиданиями от очной встречи грандов отечественного футбола «Динамо» – «Шахтер» в рамках УПЛ поделился Олег Саленко.

– Хочется верить, что это будет серьезная игра, несмотря на то, что этом поединке не разыгрывается чемпионское звание для обоих соперников, – сказал Саленко в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – В мид-уик «Шахтер» проиграл матч Лиги конференций, плюс дорога, поэтому состояние у команды может быть не самое лучшее. Если «Динамо» все будет нормально в защите, то я не исключаю положительный результат для хозяев.

Киевлянам скорость нужно включать с первых минут, физическое состояние футболистов позволяет это делать. Но как все будет на самом деле, покажет только игра.

Что касается прогноза, то мне почему-то кажется, что будет результативная ничья. Счет? 2:2. Такой результат должен дать заряд молодым динамовцам, что с лидером можно играть на равных, чтобы в следующем сезоне болельщики «Динамо» переживали не за попадание любимой команды в тройку призеров, а чтобы она снова боролась только за золотые медали.