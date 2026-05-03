  4. Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер
03 мая 2026, 08:11 |
Олег Саленко дал прогноз на центральный матч тура УПЛ Динамо – Шахтер

Авторитетный в прошлом нападающий считает, что в этом поединке будет забито четыре мяча

Динамо. Шахтер – Динамо

Своими ожиданиями от очной встречи грандов отечественного футбола «Динамо» – «Шахтер» в рамках УПЛ поделился Олег Саленко.

– Хочется верить, что это будет серьезная игра, несмотря на то, что этом поединке не разыгрывается чемпионское звание для обоих соперников, – сказал Саленко в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua. – В мид-уик «Шахтер» проиграл матч Лиги конференций, плюс дорога, поэтому состояние у команды может быть не самое лучшее. Если «Динамо» все будет нормально в защите, то я не исключаю положительный результат для хозяев.

Киевлянам скорость нужно включать с первых минут, физическое состояние футболистов позволяет это делать. Но как все будет на самом деле, покажет только игра.

Что касается прогноза, то мне почему-то кажется, что будет результативная ничья. Счет? 2:2. Такой результат должен дать заряд молодым динамовцам, что с лидером можно играть на равных, чтобы в следующем сезоне болельщики «Динамо» переживали не за попадание любимой команды в тройку призеров, а чтобы она снова боролась только за золотые медали.

Сергей Демьянчук
Невероятная драма в Крусибле. Определена финальная пара ЧМ по снукеру
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
Юрий Вернидуб извинился и принял решение
Четыре? Тогда пусть донецкие ребята выиграют 1-3 ⚒️😜
Иноуэ и Накатани определили абсолютного чемпиона мира в зрелищной битве
Милевский обратился к Ярмоленко перед матчем Динамо – Шахтер
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Бывшая 11-я ракетка сообщила о завершении профессиональной карьеры
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
