Известный украинский защитник завершил карьеру из-за травмы

Украинский защитник Сергей Логинов, известный своими выступлениями за «Днепр-1», «Александрию» и другие клубы, в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о том, что завершил профессиональную карьеру:

– В СМИ появилась информация, что вы завершили профессиональную карьеру игрока. Это правда?

– Можно уже смело заявить, что да, в этом интервью впервые публично об этом говорю. Сейчас больше сосредоточен на тренерской работе.

– Почему решили завершить?

– Потому что в запорожском «Металлурге» на сборах получил травму и не сыграл ни одного матча. Я туда пришел как игрок, но травма оказалась достаточно непростой, ведь на восстановление ушло почти 3 месяца. Фактически именно эта неприятная ситуация подтолкнула меня к решению завершить карьеру.