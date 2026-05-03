  4. Известный украинский защитник завершил карьеру из-за травмы
Украина. Премьер лига
03 мая 2026, 12:44 | Обновлено 03 мая 2026, 12:46
Сергей Логинов повесил бутсы на гвоздь

ФК Олександрія. Сергій Логінов

Украинский защитник Сергей Логинов, известный своими выступлениями за «Днепр-1», «Александрию» и другие клубы, в эксклюзивном интервью для Sport.ua рассказал о том, что завершил профессиональную карьеру:

– В СМИ появилась информация, что вы завершили профессиональную карьеру игрока. Это правда?
– Можно уже смело заявить, что да, в этом интервью впервые публично об этом говорю. Сейчас больше сосредоточен на тренерской работе.

– Почему решили завершить?
– Потому что в запорожском «Металлурге» на сборах получил травму и не сыграл ни одного матча. Я туда пришел как игрок, но травма оказалась достаточно непростой, ведь на восстановление ушло почти 3 месяца. Фактически именно эта неприятная ситуация подтолкнула меня к решению завершить карьеру.

Даниил Кирияка
