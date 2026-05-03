Сергей ЛОГИНОВ: «Выжил – значит играешь, не выжил – значит нет»

Бывший игрок СК «Днепр-1», «Волыни» и многих других украинских команд Сергей Логинов решил повесить бутсы на гвоздь и начать карьеру тренера. Об этом ранее сообщил спортивный журналист Дмитрий Москаленко и соцсети запорожского «Металлурга».

Последней командой опытного футболиста был запорожский «Металлург», который сообщил: «35-летний защитник присоединился к нашей команде зимой, однако из-за повреждений не сможет помочь «Металлургу» в этом сезоне. Сергей планирует сосредоточиться на тренерской работе».

Логинов является воспитанником днепровского футбола. В течение своей карьеры выступал за «Днепр-75», «Прикарпатье», литовскую «Судуву», «Динамо-2», «Кремень», «Ворсклу», «Волынь», СК «Днепр-1», «Александрию» и запорожский «Металлург».

Сам Сергей впервые публично заявил о завершении собственной карьеры футболиста сайту Sport.ua и согласился записать обширное интервью, в котором рассказал о:

– переходе в запорожский «Металлург», повреждении, вынужденном завершении карьеры и переходе к тренерству;

– амбициях, работе с молодежью и построении тренировочного процесса;

– курьезной истории с «Новыми Санжарами» и реакции на слухи;

– первых шагах в футболе, смене позиции и попадании в киевское «Динамо»;

– жесткой Первой лиге, методах воспитания и сложных условиях становления;

– выступлениях за границей, развитии и непростых этапах возвращения после травм;

– тренерах, ключевых матчах, партнерах и итогах карьеры. Вышеуказанные темы и многие другие корреспондент сайта Игорь Лысенко обсудил с Сергеем Логиновым в эксклюзивном интервью для Sport.ua.

***

– В СМИ появилась информация, что вы завершили профессиональную карьеру игрока. Это правда?

– Можно уже смело заявить, что да, в этом интервью впервые публично об этом говорю. Сейчас больше сосредоточен на тренерской работе.

– Почему решили завершить?

– Потому что в запорожском «Металлурге» на сборах получил травму и не сыграл ни одного матча. Я туда пришел как игрок, но травма оказалась достаточно непростой, ведь на восстановление ушло почти 3 месяца. Фактически именно эта неприятная ситуация подтолкнула меня к решению завершить карьеру.

– Также звучала информация, что вы начинаете тренерскую работу в «Александрии-2», в штабе Виктора Бицюры. Это правда?

– Здесь следует начать с ситуации в Запорожье. Я пришел туда как игрок, меня пригласил Сергей Иванович Ковалец. Прошел сборы, но за 7–10 дней до старта чемпионата получил травму. На восстановление от таких травм уходит 2–3 месяца, а сама весенняя половина чемпионата длится всего лишь полтора-два. Поэтому вместе с руководством и Сергеем Ивановичем решили, что лучше разорвать контракт и сосредоточиться на лечении.

Параллельно я учился и продолжаю учиться на тренерскую лицензию B. Планировал быть дома, лечиться и учиться. И уже потом мне позвонили по телефону – в футбольном мире быстро узнают новости. Предложили работать в «Александрии-2», и я согласился. Вот недавно приступил к исполнению обязанностей.

– Планируете оставаться в футболе?

– Да, планирую. Я и раньше не знал, как сложится моя карьера игрока или тренера. Однако уже сделал собственную обучающую программу, курсы. Работаю с ребятами академического возраста. Разработал для них тренировочный процесс, и они со мной работают. Кто хочет, может писать в Instagram, будем работать.

– У вас есть амбиции по поводу должности главного тренера в будущем?

– Тренерские амбиции появились еще в декабре, я их не забросил.

– Тогда немного подробнее о Запорожье. Вы говорили, что выбрали этот вариант, потому что он близко к Днепру. Почему было принято именно такое решение?

– Ехать далеко от семьи не хотел бы – все зависело от условий. До декабря сидел дома, тренировался, поддерживал форму. В декабре-январе со мной связался Сергей Иванович Ковалец и предложил еще поиграть на профессиональном уровне.

Мы с семьей обсудили: Запорожье – это приблизительно 70 километров от Днепра, я планировал ездить на тренировки из дома. Такой вариант меня устраивал. Если бы это было ощутимо дальше, то вряд ли бы согласился.

– То есть хотели быть рядом с семьей, но в то же время еще поиграть?

– Не просто «побегать в футбол». Во дворе можно и так поиграть, а здесь – продолжение профессиональной карьеры. Я чувствовал в себе силы, и сейчас, возможно, еще чувствую. Но рано или поздно этот шаг предстояло сделать. Я решил сделать его чуть раньше – начать искать себя в новой деятельности.

– Что скажете о самом клубе в Запорожье, условиях?

– Здесь следует сказать отдельные слова благодарности почетному президенту клуба – Андрею Шерстневу. В Запорожье стараются развивать футбол, вкладывают деньги, даже на таком уровне создают условия для команды.

Конечно, близость к линии фронта сказывается. Однако клуб стремится развиваться, ставит задачу остаться в первой лиге.

Относительно состава: команда неплохая: есть качественная молодежь, есть более опытные игроки. Сборы прошли нормально. На мой взгляд, команде немного не хватало организации в игровых моментах и ​​веры в собственные силы.

– До Запорожья, насколько я понимаю, вы еще немного поиграли в «Новых Санжарах»?

– Это даже сложно назвать сколь-нибудь серьезным этапом. Просто сидел на выходных дома, хотелось поиграть в футбол. Пригласили в Новые Санжары сыграть матч – мне было без разницы, куда именно. Приехал, сыграл один тайм.

Потом написали, что я там чуть ли не карьеру строил, но это не так. Меня забрали из центра города на стадион, я приехал, немного побегал – и все. Это была не полноценная игра, просто физическая активность. Такова история: приехал, побегал тайм и уехал назад.

– Там, кажется, и ваш брат Александр играл?

– Да, он играл. Насколько знаю, клуб уже развалился.

– То есть вы даже не рассматривали этот вариант серьезно?

– Нет, вообще. Я не сидел и не выбирал себе команду. Поэтому и удивился, когда начали писать. Вообще не знаю, что там за команда, какие у них задачи, какое место в таблице. Просто знал нескольких человек, которые там играли.

Когда уже переходил в Запорожье, мне говорят: «Ваш последний клуб – Новые Санжары. Я был в легком шоке. Думаю: вот это испортил себе биографию Новыми Санжарами… Но записали – да и записали.

***

– Вернемся к началу вашей карьеры. Где вы начинали?

– Начинал у Сергея Николаевича Задирана. Тогда еще не было «Днепр–Арены», на том месте располагался рынок. За павильонами находилась маленькая коробка – там и тренировались. Некоторое время мы с братом тренировались у Задирана, после чего уже перешли к Анатолию Исламовичу Бурганову. Ему отдельная благодарность – многое дал в плане характера, воспитания. Вообще все тренеры внесли свой вклад, но Бурганов особенно. После этого я перешел в ФК «Днепр», где тренировал Алексей Алексеевич Чистяков.

– Кто был вашим кумиром в детстве?

– Конечно, Андрей Шевченко. Тогда как раз был его пик, переход в «Милан». Да и футбола тогда было не так много по телевизору – показывали Серию А, мы и смотрели. Поэтому с детства – именно Шевченко.

– Вы, кажется, болеете за «Арсенал»?

– Да, болею. А откуда вы знаете (смеется)?

– Вы сами говорили в одном из интервью. Тогда бонусный вопрос: «Арсенал» станет чемпионом в этом сезоне?

– Не хочется сглазить, но очень на это надеюсь. О чемпионских амбициях «Арсенала» следует говорить тихо. Потому что я уже два года говорю громко, и они каждый раз 2-е.

– В детстве вы играли на позиции нападающего, а потом стали защитником. Почему?

– Да, я играл нападающего, даже окончил академию на этой позиции. Однако на уровне дубля стало сложно зацепиться за основу в качестве форварда.

Полгода играл на область у Владимира Николаевича Кныша и Петра Васильевича Кутузова. И там произошла любопытная история. Перед игрой Кутузов дает установку, называет состав и ставит меня центральным защитником. Я там никогда не играл и даже не видел себя на этой позиции.

После установки подхожу к нему и говорю: «Петр Васильевич, вы, наверное, перепутали фамилию». А он отвечает: «Нет, Сергей, не перепутал. Теперь ты будешь центральным защитником». Вот и началась моя карьера на этой позиции.

– То есть это стал такой судьбоносный момент в вашей карьере?

– Можно сказать и так. Все тренеры повлияли на меня, каждый что-то вложил в мое становление. Такие моменты определяющие.

– Вы ни о чем не жалеете? Довольны, что карьера сложилась именно как у центрального защитника?

– А о чем жалеть? Вы ведь видели мою карьеру. Конечно, где-то могло сложиться лучше, где-то хуже. Я знаю моменты, где могло быть гораздо лучше, и знаю, где могло быть куда хуже.

Однако я ни на что не жалуюсь. Напротив – благодарен судьбе за такую ​​карьеру. Как говорится, нужно благодарить Бога за все, что имеешь.

– Какие у вас воспоминания о профессиональной команде «Днепр-75», которая просуществовала всего год или два?

– У меня такие воспоминания: я тогда полгода поиграл на область, потом создали «Днепр-75». Там я провел около 6 месяцев. Мы, насколько помню, принимали матчи в Павлограде.

– А разве не на «Метеоре»?

– Нет, как раз период «Метеора» я не застал – это уже произошло после моего ухода. Мы играли в Павлограде. За все время, кажется, получил одну зарплату, и то минимальную. Хотя тогда вопрос денег не стоял, но такие воспоминания остались. В общем, некоторое время поиграл центральным защитником, уже больше начал понимать футбол, требования тренеров, уровень команд.

После этого из «Днепра-75» я перешел в «Динамо» – в дубль. И там тоже любопытная история.

– Расскажите.

– Заканчивался первый круг. В Запорожье дубль играл против команды свободных агентов. За эту команду играл мой брат, и им как раз не хватало одного центрального защитника. Он говорит: «Поехали с нами, у тебя же отпуск начался, сыграешь одну игру». Я сначала отказывался, но меня уговорили: и брат, и другие парни.

Я поехал, сыграл один матч, и меня там заметили агенты. После этого начали звонить по телефону, мы были на связи. Как оказалось, на этой игре были и представители основной команды «Металлурга» из Запорожья.

– Что дальше?

– Перед Новым Годом мне позвонили и сказали, что я еду с первой командой «Металлурга» на сборы. Конечно, мы все обрадовались, начали это обсуждать, но появился один агент, который сказал: если тебя уже зовут в Запорожье, давай попробуем поехать в «Динамо». Я поехал на Мемориал Макарова, пробыл там две недели и в итоге заключил контракт с «Динамо».

– «Металлург» рассматривал вас в первую команду или дубль?

– Честно, не могу точно сказать. Я играл против дубля, а дальше просто позвонили по телефону и сказали, что еду на сборы с первой командой. В какой роли меня рассматривали, не знаю.

– То есть фактически вы планировали ехать в Запорожье, но в итоге случайно оказались в «Динамо»?

– Не совсем случайно, но близко к этому. Логика такова: если уже есть вариант с Запорожьем, значит, можно попробовать себя на еще более высоком уровне – в «Динамо». Уехал, попробовал – и остался в Киеве.

– Что вас удивило в Первой лиге? Помню, вы рассказывали, как нападающие кололи вас иголками.

– Сейчас, когда смотришь, как развивается футбол и какие молодые игроки появляются – это совсем другое время. Однако история с иголками – да, запомнилась. Какой-то еще истории, которая бы ее превзошла, наверное, не вспомню. В общем, тогда все проходило куда жестче, особенно в коллективе.

– В каком смысле «жестче»?

– Не скажу, что царила «дедовщина», но все чувствовалось иначе. Сейчас более опытные игроки пытаются найти подход к молодым, подсказать, поделиться опытом, подобрать слова.

Раньше в Первой лиге принцип прост: выжил – значит играешь, не выжил – значит нет. Никто ни с кем не «нянчился». Не добежал, не доработал – сразу получаешь. Не доиграл эпизод – то же самое. Сейчас подход другой: опытному игроку нужно быть еще и в определенной степени психологом, чтобы донести до молодого, что от него требуется.

– Речь не только о жестокости на поле?

– В матчах – понятно, что по ногам доставали регулярно. Это часть игры, но дело не только в футболе на поле. То, что происходило в раздевалках и на сборах в отелях, это отдельная история.

***

– Есть ли у вас самое яркое воспоминание о периоде в Литве?

– Из Литвы в целом очень много ярких воспоминаний. Для меня это совсем другой уровень. Со мной работал тренер, очень мне доверявший и внесший большой вклад в мое развитие. Он постоянно говорил: не важно, сколько ты ошибаешься, тренируйся, играй, пробуй.

Он (речь, скорее всего, о литовском тренере – Виргиниусе Любшисе, под руководством которого Сергей в «Судуве» провел 38 матчей, – прим. И. Л.) много ездил на учебу – в «Барселону», в другие топовые европейские клубы. Видимо, увидел во мне потенциал, поэтому доверял и требовал, чтобы я не боялся отдавать разрезные передачи вперед, играл низом, развивал первый пас.

– Хотел, чтобы вы больше играли на атаку?

– Даже ругал, если у меня за матч – 100% точных передач, но все – на 2 метра – ближнему или крайнему защитнику. Говорил: лучше 50% точности, но все передачи вперед, на развитие атаки.

Я провел там два года, сыграл около 50-ти матчей в высшей лиге, играл в квалификации еврокубков. Очень важный опыт. Поэтому, если честно, сложно выделить что-либо одно – я бы назвал ярким весь этот 2-летний период. В 21 год попасть в команду, играющую в еврокубках, постоянно выходить на поле и быть важным игроком – это очень ценно.

– Как произошел ваш переход в Литву?

– Я тогда играл в аренде в «Прикарпатье». Мой агент позвонил по телефону и сказал, что литовская «Судува» ищет центрального защитника. У меня тогда в бэкграунде: чемпионат Европы, который мы выиграли, и школа «Динамо».

Предложили приехать на просмотр. Я согласился, приехал, два дня потренировался – и на третий день заключили контракт.

– Дальше у вас немного непонятный период: «Кремень», «Ворскла». Насколько понимаю, в «Ворскле» вы почти не играли. Что это за этот период?

– Сложный период. После Литвы у меня еще осталось полгода контракта с «Динамо». Я поехал на просмотр в «Волынь», прошел сборы, мы согласовали контракт, все условия.

Вместе с агентами решили расторгнуть контракт с «Динамо» и подписаться с командой из Луцка. Однако в последней игре на сборах, в день отъезда, я получил тяжелую травму. После этого «Волынь» отказалась заключать со мной контракт.

– Восстанавливались после травмы и искали новую команду?

– Я остался без команды, восстанавливался. В Первую лигу не принимали, потому что еще не набрал форму после травмы. Во Вторую также не брали. Вот тогда и понимаешь, что карьера могла сложиться и значительно хуже, и значительно лучше.

Потом агент привез меня в «Кремень» – я там поиграл 6 месяцев. И уже после этого заключил предварительный контракт с «Ворсклой», доиграл сезон в «Кремне» и перешел в Полтаву.

– В «Ворскле» вы не провели ни одного матча за первую команду?

– Я работал с Василием Сачко, но от этого сотрудничества остались негативные впечатления. Тогда я до конца не понимал, что происходит. Полгода все было нормально: он говорил, что все хорошо, на меня рассчитывают.

Впоследствии я даже в заявки на матчи начал реже попадать. Играл за дубль, мы тогда заняли 3-е место – это был лучший результат дубля. Я чувствовал, что готов, но шансов в первой команде не получал, и причин мне не объясняли.

После сезона Сачко говорил, что все хорошо, но потом администратор дубля сообщил, что я еду на сборы не с первой командой, а с дублем.

– Что думаете о таком способе сообщения футболисту о том, что планов относительно него нет?

– Считаю, что это нечестно. Если есть вопросы или претензии, можно сказать в глаза нормально поговорить. А так – получилось, как получилось. Меня это задело.

Я позвонил агентам и сказал, что такого отношения не буду терпеть, хочу расторгнуть контракт и уйти. Так и сделали: я не стал ничего выяснять, мне стало безразлично, как на меня смотрит тренерский штаб. У меня были другие амбиции, хотел играть, потому и ушел.

– И после этого вы все же оказались в «Волыни»?

– Да, я поехал в Луцк и заключил контракт. Таким образом, через два года в конце концов перешел.

– Можете вспомнить что-нибудь о Виталии Владимировиче Кварцяном? Может, какую-нибудь историю, общение, юмор, даже микроконфликты?

– Слава Богу, никаких конфликтов не вспомню. Я тогда еще был молодым, но все равно, мой период в «Волыни» – серьезная школа жизни и очень специфический опыт.

Если говорить о юморе, не буду называть фамилию одного игрока, но он решил записывать все шутки и интересные ситуации, связанные с Кварцяным. Через месяц он просто закрыл блокнот и выбросил его. Просто физически невозможно все записать, потому что каждый день случалось что-то новое.

– Для профессионального футболиста такой опыт больше плюс или минус?

– Думаю, баланс. Это и разряжает атмосферу, и придает позитива команде.

– В составе «Волыни» вы сыграли против команды из родного города – «Днепра». Что ощущали?

– Если честно, я не очень помню свои эмоции от конкретного матча или соперника. Для меня «Волынь» – первый опыт на уровне УПЛ. Луцкая команда дала мне очень многое: и уверенности, и игрового опыта.

Поэтому этот период однозначно можно занести себе в актив. А матч против «Днепра» – да, чуть больше ответственности, но сказать, что это была какая-то особая или принципиальная игра, я не могу.

***

– После «Волыни» вам предлагали варианты из Казахстана и клубов УПЛ. Почему выбрали вариант из Второй лиги, а именно «Днепр-1»?

– Да, с финансовой точки зрения некоторые варианты действительно выглядели более интересными. Однако мы еще с детства, когда росли в Днепре, преследовали одну главную цель – дебютировать, сыграть на большом стадионе, выступать за первую команду.

Сложилась ситуация, что фактически в городе остался один профессиональный «Днепр». Не буду вдаваться в нефутбольные моменты, но стадион, база – все то же. Мы воспринимали это как продолжение того клуба. Поэтому для меня появилась возможность вернуться, играть в родном городе. И что важно: это был не просто обычный клуб Второй лиги, а проект с перспективой роста. После разговора с Андреем Анатольевичем Русолом я понял, что команда может дойти до УПЛ, и хотелось стать частью этой истории.

– Не жалеете о том выборе перейти во Вторую лигу?

– Нет, вообще не жалею. С течением времени могу сказать, что это стало правильным решением.

– Немного пофантазируем. В сезоне-2021/22 «Днепр-1» ушел на зимний перерыв 3-м, провел интересную зимнюю трансферную кампанию. На что команда могла бы рассчитывать, если бы не начало полномасштабной агрессии рф?

– Хорошо помню те сборы. По подбору игроков, подготовке, морально-психологическому состоянию команда сформировалась очень сильная. Думаю, если бы все сложилось, весенняя часть могла бы стать очень интересной и непредсказуемой.

– Сейчас много говорят о современных методах работы тренеров, технологиях, психологическом подходе. Ощущали ли новый подход Игора Йовичевича?

– Насчет технологий не скажу, что это нечто уникальное. Мы еще раньше работали с видео, съемками, физической подготовкой: и с Михайленко, и с другими тренерами. Сейчас это уже базовая вещь для всех.

А вот психологический подход – это другое. То, как тренер может донести свои идеи, добавить уверенности, правильно настроить – это действительно важно, и это стоит отметить у Йовичевича.

– Осенью 2020 года «Днепр-1» переживал сложные времена. Что тогда происходило в команде?

– Если не ошибаюсь, именно в тот период команду возглавил Игор Йовичевич. После первого круга мы находились на предпоследнем месте.

Было очень тяжело: у нас из-за коронавируса оставалось буквально 12 здоровых игроков. Сложно было даже нормально тренироваться, не говоря уже об играх. Однако все равно выходили и боролись.

– Слышал историю, что в одном из матчей вы вышли на игру больным и пожалели об этом?

– Помню матч с «Рухом» – последняя игра перед отпуском и зимним перерывом. Я тогда приехал с подозрением на коронавирус, играл с температурой приблизительно 37,2. Накануне вечером и перед матчем уже чувствовал себя не очень.

Мы решили рискнуть – я отыграл первый тайм, но в перерыве меня заменили, потому что реально стало очень плохо. Мы эту игру проиграли, и после осенней части остались смешанные ощущения.

В отпуске немного восстановился, слава Богу, все обошлось, потому что играть с температурой – это большой риск.

– Как получилось сломать ситуацию, когда «Днепр-1» находился в зоне вылета?

– Отлично провели зимние сборы. Если помните, весеннюю часть мы провели очень достойно, выглядели солидно – совсем чуть-чуть не хватило до еврокубков. Это заслуга тренерского штаба: они принесли свои идеи, команда в них поверила, и мы начали показывать результат.

А осенью все наложилось вместе: смена тренера, коронавирус, проблемы с составом. Следует отдать должное и руководству, и футболистам, и тренерам: все объединились, поверили в одну идею и доказали это игрой весной.

– Кто из тренеров в вашей карьере больше всего работал с игроками индивидуально?

– Если честно, не могу выделить кого-то одного. Я сам по себе неконфликтный человек, со всеми тренерами находил общий язык. Если возникали вопросы, всегда мог подойти, поговорить. Не помню такого, чтобы кто-то регулярно вызывал на индивидуальные беседы. Однако в общем-то мне повезло с тренерами.

Единственный неприятный момент – это ситуация в «Ворскле» с Сачко, но о нем я уже упоминал раньше.

– Вы носили капитанскую повязку. Как это меняет роль футболиста?

– Это повышенная ответственность. Здесь даже не нужно много говорить – сама ситуация заставляет брать ответственность и на поле, и вне его. Больше коммуникации с главным тренером, со штабом, организация команды. Однако я воспринимал это как должное – не было каких-то отдельных договоренностей или специальных разговоров об обязанностях. Это просто часть роли.

***

– Как у вас появился вариант аренды в «Александрию»?

– Ситуация такова, что в «Днепре-1» мне дали понять, что на меня не рассчитывают. Поэтому просто сидеть в команде не видел смысла – хотелось играть, развиваться, искал варианты.

Когда появилась «Александрия», я сразу охотно согласился, отклонил другие предложения и начал работать над тем, чтобы согласовать все детали перехода.

– Вы провели в «Александрии» два с половиной сезона. Как можете охарактеризовать этот этап своей карьеры?

– Считаю его успешным. Я заключил контракт с «Александрией» примерно в то же время, когда команду возглавил Руслан Петрович Ротань вместе со своим штабом. За этот период мы прошли все этапы формирования команды: с начала работы до завоевания серебряных медалей УПЛ. Последний сезон вообще стал историческим. Очень приятно, что за эти два с половиной года получилось воплотить все наши идеи и планы.

– Расскажите, пожалуйста, о сотрудничестве с Русланом Ротанем.

– Могу отметить только положительное. Это – требовательный тренер, и главное – четко выполнять его задачи и соблюдать требования.

– Правда ли, что во время игры и вне поля – это две разные личности?

– Не думаю, что это так. Как любой тренер, он требует максимума от своих игроков. Если ты выполняешь все правильно, соблюдаешь игровую структуру и дисциплину, никаких проблем не возникает.

– Смогли ли вас чему-то научить Ротань и Кравченко?

– Я многому у них научился и до сих пор учусь. Их принципы игры, видение футбола – это очень важно.

Плюс следует понимать: когда я пришел, для них это был первый опыт работы со взрослой командой. Сначала результаты «Александрии» оказались не такими, как хотелось и им, и нам – футболистам.

Однако от сезона к сезону тренерский штаб прогрессировал: относительно идей, тренировочного процесса, корректировок в игре. Это тоже дало мне интересный опыт.

– Что скажете о Дмитрии Михайленко? Есть мнение, что он был не очень требовательным тренером, особенно к своим питомцам из дубля «Днепра».

– Я с этим не согласен. Не сказал бы, что Дмитрий Станиславович был недостаточно требователен, наоборот. Он очень требователен к своим идеям, к тому, как они выполняются на поле. Если кто-то не дорабатывал, не добегал, он за это справедливо и довольно жестко спрашивал.

Возможно, кому-то это видится иначе, потому что Дмитрий Станиславович много лет работал в «Днепре»: и с дублем, и с основной командой. Когда человек долго в одном клубе, это может создавать иллюзию мягкости. Однако на самом деле он заслужил там работать столько лет подряд.

– Какой тренер дал вам больше всего как футболисту?

– Если нужно кого-то выделить, то это Руслан Ротань и Игор Йовичевич.

– Объясните, почему именно они?

– Если говорить с точки зрения моего будущего тренерства, то у каждого можно что-нибудь взять. Однако если выделять, то Ротань – из-за внимания к деталям: тактические нюансы, тренировочный процесс, разбор игры. То, как он работает вместе с Сергеем Кравченко – это то, чему точно стоит учиться.

Что касается Йовичевича – это больше о психологии, ментальности. То, как он заряжает команду, как мотивирует, его эмоциональный подход – в хорошем смысле слова. Он больше как психолог для футболистов.

– Сильнейший нападающий, против которого вы играли?

– Сложно выделить кого-то одного. Сразу на ум приходит Артем Довбик, когда тренировался вместе с ним. Знаю его уровень, его мастерство, поэтому назову его. Если взять топ-клубы «Динамо», «Шахтер», тот же «Днепр», то там всегда играли сильные нападающие.

– Может, кто-то особенно запомнился?

– Например, «Шахтер» того времени: Дуглас Коста, Тайсон. Там не одного следует называть, а всю команду. Против них очень сложно защищаться. Помню матч против Тайсона еще когда я выступал в «Волыни». Стоило немного ошибиться в движении, и Тайсон уже у твоих ворот.

– А если говорить о партнерах в центре защиты, то с кем было комфортнее всего играть?

– Со многими комфортно. Например, с Максом Лопыренком – хорошая коммуникация, взаимопонимание.

Когда в команде играли такие игроки как Дуглас, Сваток, Папа Гуйе, это футболисты с большим опытом, с ними априори комфортно.

– А если выбрать одного?

– Вы заставляете (смеется). Если нужно назвать одного, тогда Дуглас.

– Вы долго не могли забить на уровне УПЛ, почему так? Бомбардирское прошлое никак не могло проснуться?

– Я не отслеживал статистику, но по ощущениям – да, долго не получалось забить. Хотя в низших лигах забивал нормально.

Даже когда уже играл в «Волыни» два года, имел моменты, но мяч не шел в ворота.

– Помню эпизод, когда вас даже ставили в нападение во времена «Днепра-1» в матче с «Рухом». Как это вышло?

– Там интересная история. Я разминался вместе с тренером по физподготовке, и мы смотрели игру, где «Днепр-1» никак не мог забить. Я в шутку говорю: «Скажи тренерам, если хотят выиграть, пусть выпускают меня в нападение».

Мы посмеялись, и в итоге так и вышло: меня выпустили вперед, и я забил решающий гол.

– Серьезно? То есть вы сами захотели выйти в нападении?

– Ну, это даже не инициатива. Просто я в свое время окончил академию как нападающий. Плюс в тот день у дочери был день рождения, все эмоционально наложилось.

Насколько помню, кто-то из тренерского штаба передал эту фразу главному тренеру и вышел такой особенный момент.

– Самый памятный матч в составе «Днепра-1»?

– Много таких, но если выбирать один, то думаю, что победа над «Динамо» со счетом 3:1, когда Супряга сделал хет-трик.

– Как планируете проводить свободное время после окончания карьеры футболиста?

– Если свободное время сейчас и есть, то пытаюсь проводить его с семьей.

Сейчас у меня период адаптации к новой тренерской деятельности, поэтому все внимание и все силы пока сосредоточены именно на этом.

– Что бы вы посоветовали детям, которые сейчас хотят играть в футбол? Война, многие выезжают из страны, непростое время…

– Непростое время сейчас не только для юных футболистов – непростое время для всей Украины.

Если молодой парень выбрал для себя путь футболиста и хочет чего-то добиться, то самое главное – нужно отбросить все свои слабости и работать над собой каждый день.

Современная молодежь очень технологически развита, но никакие технологии не заменят ежедневного труда. Нужно постоянно тренироваться, дорабатывать, становиться лучше. И тогда у молодого футболиста появится шанс сыграть на высоком уровне.

Особенно для молодых футболистов главное – понимать, что талант без труда ничего не стоит. Это, пожалуй, главное, что хотелось бы сказать.

Игорь ЛЫСЕНКО