Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Металлист 1925 – Полесье
Матч 26-го тура УПЛ состоится 3 мая в 15:30 по киевскому времени
В воскресенье, 3 мая, состоится матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги: «Металлист 1925» – «Полесье».
Команды встретятся в Житомире на «Центральном стадионе». Главный арбитр – Андрей Коваленко.
Стартовый свисток прозвучит в 15:30 по киевскому времени.
В последний раз «Металлист 1925» и «Полесье» играли 3 ноября 2025 года. Тот матч в Житомире завершился безголевой ничьей (0:0).
Прямую трансляцию поединка можно посмотреть онлайн на телеканале UPL.TV, который доступен на платформе MEGOGO.
