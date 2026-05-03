Динамо – Шахтер. Расклад от авторитетных специалистов

Сегодня, 3 мая в Премьер-лиге пройдет центральный поединок 26-го тура. В Киеве на стадионе «Динамо» им.В.Лобановского встретятся «Динамо» и «Шахтер», самые авторитетные украинские клубы.

О том, как завершится это противостояние сайт Sport.ua поинтересовался у авторитетных отечественных специалистов, которые поделились своими ожиданиями и прогнозами на этот матч.

«Динамо» – «Шахтер»

Александр Зотов

(экс-полузащитник сборной Украины)

1:2

«Если брать глобально, то победа больше нужна «Динамо в свете борьбы за призовую тройку. «Шахтер» практически обеспечил себе завоевание золотых медалей и для них более важная игра состоится через четыре дня в Лиге конференций. Тем не менее, украинское дерби всегда ожидается с большими надеждами.

И все же я ставлю на минимальную победу «горняков». У «Динамо есть проблемы в обороне со вторым центральным защитником. Если Михавко выглядит на уровне, то в пару к нему поиск пока не приводит к достижению монолита в этой зоне. «Шахтер» в атаке выглядит поинтереснее и на них, по большому счету, не давит ответственность за результат».

Александр Поклонский

(экс-защитник сборной Украины)

1:2

«Предстоящей игрой «Шахтер» уже может закрыть вопрос о чемпионстве, но для «Динамо» это будет настоящий бой, учитывая их турнирное положение. Говорить о том, что «горняки», возможно, будут уставшими после матча с «Кристал Пэлас» нет смысла, так как под рукой у Арды Турана практически два равноценных состава.

Предположу, что матч пройдет с игровым преимуществом «Шахтера», так как уровень футболистов на данный момент у них выше. «Динамо», на мой взгляд, будет искать свой шанс в контратаках. Перед такими матчами сложно давать прогноз, но думаю, что сильнее окажутся донетчане – 2:1».

Олег Федорчук

(тренер, футбольный эксперт)

2:2

«Команды с разным настроением подходят к этому противостоянию. «Шахтер» практически решил основную задачу с чемпионством. Думаю, что возможность участвовать в Лиге чемпионов намного выше по статусу, чем победа в третьем по силе европейском клубном турнире. А «Динамо» практически лишилось шансов в борьбе за второе место, только при стечении обстоятельств киевляне будут третьими. Поэтому я не ощущаю такого напряжения, как обычно бывает перед такими матчами. Да, поединок будет принципиальным, но не более того.

Хотя мне почему-то кажется, что в этом поединке будет забито немало мячей. У киевлян сейчас неплохо выглядит атакующая линия, но есть проблемы в обороне. У «горняков» наверняка произойдет серьезная ротация состава, так как ответный матч с «Кристал Пэлас» более важный. Поэтому я поставлю на результативную ничью. 2:2».