  Порту минимально обыграл Алверку и выиграл чемпионат Португалии
02.05.2026 22:30 – FT 1 : 0
03 мая 2026, 00:42 | Обновлено 03 мая 2026, 00:46
Порту минимально обыграл Алверку и выиграл чемпионат Португалии

В субботу, 2 мая, состоялся матч 32-го тура Лиги Португалии 2025/26, в котором встретились «Порту» и «Алверка».

Матч прошел на стадионе «Эштадиу ду Другау» в Порту и завершился победой хозяев со счетом 1:0.

Эта победа обеспечила «Порту» чемпионский титул в этом сезоне — первый с сезона 2021/22.

Для «драконов» это стало 31-м чемпионским титулом в истории.

Лига Португалии 2025/26. 32-й тур, 2 мая
Порту – Алверка – 1:0
Голы: Беднарек, 40

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Порту 32 27 4 1 64 - 15 10.05.26 20:00 АВС - Порту02.05.26 Порту 1:0 Алверка26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Порту 2:0 Тондела12.04.26 Эшторил 1:3 Порту04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау 85
2 Бенфика 32 22 10 0 69 - 22 10.05.26 20:00 Бенфика - Брага02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика 76
3 Спортинг Лиссабон 31 22 7 2 77 - 22 04.05.26 22:15 Спортинг Лиссабон - Витория Гимараеш29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон19.04.26 Спортинг Лиссабон 1:2 Бенфика11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара 73
4 Брага 31 16 8 7 59 - 31 03.05.26 20:00 Брага - Эшторил26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау12.04.26 Брага 1:0 Арока04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага 56
5 Фамаликау 32 14 10 8 41 - 29 10.05.26 20:00 Эштрела Амадора - Фамаликау02.05.26 Фамаликау 2:2 Бенфика26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау19.04.26 Брага 2:2 Фамаликау10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Порту 2:2 Фамаликау 52
6 Жил Висенте 31 13 10 8 46 - 32 03.05.26 22:30 Риу Аве - Жил Висенте27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС21.03.26 Санта Клара 1:0 Жил Висенте 49
7 Морейренсе 32 12 6 14 37 - 47 10.05.26 20:00 Тондела - Морейренсе02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора25.04.26 Бенфика 4:1 Морейренсе20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил10.04.26 Фамаликау 1:1 Морейренсе04.04.26 Морейренсе 0:1 Брага 42
8 Витория Гимараеш 31 12 6 13 38 - 43 04.05.26 22:15 Спортинг Лиссабон - Витория Гимараеш25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве18.04.26 Жил Висенте 0:1 Витория Гимараеш11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела21.03.26 Бенфика 3:0 Витория Гимараеш 42
9 Алверка 32 10 8 14 34 - 50 10.05.26 20:00 Алверка - Эшторил02.05.26 Порту 1:0 Алверка24.04.26 Алверка 2:1 Арока18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка 38
10 Эшторил 31 10 7 14 51 - 52 03.05.26 20:00 Брага - Эшторил26.04.26 Эшторил 0:1 Фамаликау20.04.26 Морейренсе 1:0 Эшторил12.04.26 Эшторил 1:3 Порту06.04.26 Арока 3:2 Эшторил22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве 37
11 Арока 32 10 6 16 41 - 62 10.05.26 20:00 Жил Висенте - Арока02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара24.04.26 Алверка 2:1 Арока19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора12.04.26 Брага 1:0 Арока06.04.26 Арока 3:2 Эшторил 36
12 Риу Аве 31 8 10 13 33 - 52 03.05.26 22:30 Риу Аве - Жил Висенте25.04.26 Витория Гимараеш 2:0 Риу Аве17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве04.04.26 Риу Аве 1:2 Алверка22.03.26 Эшторил 1:2 Риу Аве 34
13 Санта Клара 32 8 9 15 30 - 40 10.05.26 20:00 Санта Клара - Насьонал02.05.26 Арока 2:2 Санта Клара26.04.26 Санта Клара 2:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара11.04.26 Санта Клара 0:2 Риу Аве03.04.26 Спортинг Лиссабон 4:2 Санта Клара 33
14 Насьонал 32 8 7 17 35 - 43 10.05.26 20:00 Санта Клара - Насьонал02.05.26 Насьонал 1:2 АВС25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал18.04.26 Насьонал 1:0 Алверка12.04.26 Бенфика 2:0 Насьонал04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора 31
15 Эштрела Амадора 32 6 10 16 36 - 54 10.05.26 20:00 Эштрела Амадора - Фамаликау02.05.26 Морейренсе 3:2 Эштрела Амадора26.04.26 Эштрела Амадора 1:2 Порту19.04.26 Арока 1:0 Эштрела Амадора11.04.26 Эштрела Амадора 0:1 Спортинг Лиссабон04.04.26 Насьонал 2:0 Эштрела Амадора 28
16 Каза Пия 31 5 11 15 29 - 55 03.05.26 17:30 Каза Пия - Тондела27.04.26 Жил Висенте 2:1 Каза Пия23.04.26 Каза Пия 0:1 Брага18.04.26 Каза Пия 0:0 Санта Клара12.04.26 Алверка 3:1 Каза Пия06.04.26 Каза Пия 1:1 Бенфика 26
17 Тондела 31 4 10 17 23 - 52 03.05.26 17:30 Каза Пия - Тондела29.04.26 Спортинг Лиссабон 2:2 Тондела25.04.26 Тондела 0:2 Насьонал19.04.26 Порту 2:0 Тондела13.04.26 Тондела 2:2 Жил Висенте03.04.26 Витория Гимараеш 5:0 Тондела 22
18 АВС 32 2 11 19 24 - 66 10.05.26 20:00 АВС - Порту02.05.26 Насьонал 1:2 АВС26.04.26 АВС 1:1 Спортинг Лиссабон17.04.26 Риу Аве 2:2 АВС11.04.26 АВС 1:1 Витория Гимараеш03.04.26 Жил Висенте 3:0 АВС 17
События матча

40’
ГОЛ ! Мяч забил Ян Беднарек (Порту), асcист Габриэль Вейга.
Напевно Трубін так і не виграє вже чемпіонат Португалії
