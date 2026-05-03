Стала известна оценка Трубина за матч с Фамаликау

Стала известна оценка украинского голкипера «Бенфики» Анатолия Трубина за матч 32-го тура чемпионата Португалии с «Фамаликау».

Поединок завершился результативной ничьей – 2:2.

Анатолий Трубин провел на поле весь матч, совершил три сейва, получил желтую карточку и пропустил два мяча. Статистические порталы SofaScore и WhoScored оценили его игру в 6.1 и 6.3 балла соответственно.

Украинский полузащитник «Бенфики» Георгий Судаков на поле не вышел.

Лучшим по версии обоих порталов стал защитник «Фамаликау» Матиас Де Аморим: на его счету гол, ассист и оценки 8.5 и 8.8.