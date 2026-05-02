  4. Шальке вернулся в Бундеслигу
02 мая 2026, 23:39 | Обновлено 02 мая 2026, 23:40
Шальке вернулся в Бундеслигу

За два тура до конца чемпионата «Шальке» гарантировал место в топ-2

Getty Images/Global Images Ukraine. Велтинс-Арена

Быстрый гол Кенана Карамана в матче 32-го тура Второй Бундеслиги с «Фортуной» (1:0) позволил «Шальке» продлить победную серию, а главное – досрочно выйти в элитный дивизион чемпионата Германии.

«Кобальтовые» вылетали во вторую по силе лигу страны в 2021 и 2023 годах, а год назад рисковали упасть еще ниже.

За два тура до конца чемпионата «Шальке» гарантировал место в топ-2. При этом завоевание титула остается формальностью. Даже в низшем дивизионе на каждом матче команды посещаемость составляла 60 000 болельщиков. Лидеры команды – вратарь Лорис Кариус и форвард Эдин Джеко.

Шальке Фортуна Дюссельдорф чемпионат Германии по футболу Лорис Кариус Эдин Джеко
Руслан Полищук
Джеко вже 40 років і буде грати в Бундеслізі 💪🏻
