Шальке вернулся в Бундеслигу

Быстрый гол Кенана Карамана в матче 32-го тура Второй Бундеслиги с «Фортуной» (1:0) позволил «Шальке» продлить победную серию, а главное – досрочно выйти в элитный дивизион чемпионата Германии.

«Кобальтовые» вылетали во вторую по силе лигу страны в 2021 и 2023 годах, а год назад рисковали упасть еще ниже.

За два тура до конца чемпионата «Шальке» гарантировал место в топ-2. При этом завоевание титула остается формальностью. Даже в низшем дивизионе на каждом матче команды посещаемость составляла 60 000 болельщиков. Лидеры команды – вратарь Лорис Кариус и форвард Эдин Джеко.