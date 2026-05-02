Симеоне провел 1000 матчей в качестве тренера
В юбилейном поединке Атлетико под руководством аргентинца победил Валенсию
Аргентинский тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне провел 1000 матч в своей тренерской карьере.
Произошло это в выездном победном матче 34 тура испанской Ла Лиги против Валенсии.
В этих 1000 поединках Симеоне одержал 563 победы, потерпел 212 поражений и 225 матчей сыграл вничью.
За свою карьеру аргентинец, кроме Атлетико, тренировал Расинг, Эстудиантес, Ривер Плейт, Сан-Лоренсо и Катанию.
1000 матчей Диего Симеоне в тренерской карьере
- 795 – Атлетико
- 61 – Эстудиантес
- 47 – Сан-Лоренсо
- 45 – Ривер Плейт
- 34 – Рассинг
- 18 – Катания
May 2, 2026
En estos momentos, Simeone dirige su partido número 1000 como entrenador profesional. ¡Enhorabuena, míster! 👏 pic.twitter.com/yD7dDMbGy4— Atlético de Madrid (@Atleti) May 2, 2026
