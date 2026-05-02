Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Симеоне провел 1000 матчей в качестве тренера
Испания
02 мая 2026, 22:54 | Обновлено 02 мая 2026, 22:56
96
0

Симеоне провел 1000 матчей в качестве тренера

В юбилейном поединке Атлетико под руководством аргентинца победил Валенсию

02 мая 2026, 22:54 | Обновлено 02 мая 2026, 22:56
96
0
Симеоне провел 1000 матчей в качестве тренера
Getty Images/Global Images Ukraine. Диего Симеоне

Аргентинский тренер мадридского Атлетико Диего Симеоне провел 1000 матч в своей тренерской карьере.

Произошло это в выездном победном матче 34 тура испанской Ла Лиги против Валенсии.

В этих 1000 поединках Симеоне одержал 563 победы, потерпел 212 поражений и 225 матчей сыграл вничью.

За свою карьеру аргентинец, кроме Атлетико, тренировал Расинг, Эстудиантес, Ривер Плейт, Сан-Лоренсо и Катанию.

1000 матчей Диего Симеоне в тренерской карьере

  • 795 – Атлетико
  • 61 – Эстудиантес
  • 47 – Сан-Лоренсо
  • 45 – Ривер Плейт
  • 34 – Рассинг
  • 18 – Катания
По теме:
Атлетик добыл волевую победу над аутсайдером, забив три гола в концовке
Арсенал, ты ли это? Канониры быстро разнесли Фулхэм
«Это позор!» У легенды Барселоны те же проблемы, что и у ван Леувена
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Валенсия - Атлетико Атлетико Мадрид статистика Диего Симеоне Эстудиантес Сан-Лоренсо Ривер Плейт
Сергей Турчак Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
Футбол | 02 мая 2026, 16:00 49
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник

«Сине-желтых» возглавит известный итальянский специалист Андреа Мальдера

ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
Теннис | 02 мая 2026, 19:52 14
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде

2 мая Марта переиграла Мирру Андрееву в финале турнира WTA 1000 в столице Испании

Игорь Суркис отметил особую дату
Футбол | 02.05.2026, 22:22
Игорь Суркис отметил особую дату
Игорь Суркис отметил особую дату
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Футбол | 02.05.2026, 06:10
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Йожеф САБО: «Это был футболист от Бога, но его загнал Лобановский»
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Теннис | 02.05.2026, 19:31
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Королева Мадрида. Костюк наказала Андрееву и завоевала крупнейший трофей!
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 3
Бокс
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
30.04.2026, 20:10 1
Бокс
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 10
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 15
Футбол
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
02.05.2026, 12:40 4
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем