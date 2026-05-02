Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Культовый клуб решил купить Лунина. Реал назвал цену
Испания
02 мая 2026, 22:06 | Обновлено 02 мая 2026, 22:18
2417
1

Культовый клуб решил купить Лунина. Реал назвал цену

«Интер» нацелился на украинского вратаря

02 мая 2026, 22:06 | Обновлено 02 мая 2026, 22:18
2417
1 Comments
Культовый клуб решил купить Лунина. Реал назвал цену
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб уже этим летом.

Украинец, который остается дублером Тибо Куртуа, стремится получить больше игровой практики, однако в Мадриде это сделать сложно.

По информации источника, серьезный интерес к вратарю проявляет «Интер». В клубе видят Лунина как потенциального преемника Янна Зоммера.

При этом «Реал» не планирует дешево отпускать своего игрока и уже определил ориентировочную сумму трансфера – около 30 миллионов евро. Для резервного вратаря это солидная цифра, однако в клубе считают ее оправданной, учитывая потенциал и опыт украинца.

По теме:
Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
Галатасарай продаст своего лидера в Реал только за 150 млн евро
ФОТО. Мбаппе заметили в неожиданном месте с известной актрисой
Интер Милан Реал Мадрид Андрей Лунин трансферы Ла Лиги трансферы Серии A
Дмитрий Олийченко Источник: Sport.fr
Оцените материал
(53)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
Футбол | 02 мая 2026, 16:00 49
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник
УАФ и Андрей Шевченко выбрали главного тренера сборной Украины – источник

«Сине-желтых» возглавит известный итальянский специалист Андреа Мальдера

Тренер украинской команды не сдержал эмоций из-за обвинений
Футбол | 02 мая 2026, 22:26 0
Тренер украинской команды не сдержал эмоций из-за обвинений
Тренер украинской команды не сдержал эмоций из-за обвинений

Чижевский заверил, что его команда не участвует в договорных матчах

Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Футбол | 02.05.2026, 09:28
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Футбол | 02.05.2026, 08:08
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
Теннис | 02.05.2026, 19:52
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
ВИДЕО. Как и обещала. Костюк сделала сальто после чемпионства в Мадриде
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Классный вариант.
Зоммер не тенят.
Ответить
0
Популярные новости
Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас
Урок от орлов. Шахтер в Кракове проиграл Кристал Пэлас
30.04.2026, 23:53 187
Футбол
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 10
Футбол
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 15
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 31
Футбол
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
02.05.2026, 08:47 3
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем