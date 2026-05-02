Культовый клуб решил купить Лунина. Реал назвал цену
«Интер» нацелился на украинского вратаря
Вратарь «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб уже этим летом.
Украинец, который остается дублером Тибо Куртуа, стремится получить больше игровой практики, однако в Мадриде это сделать сложно.
По информации источника, серьезный интерес к вратарю проявляет «Интер». В клубе видят Лунина как потенциального преемника Янна Зоммера.
При этом «Реал» не планирует дешево отпускать своего игрока и уже определил ориентировочную сумму трансфера – около 30 миллионов евро. Для резервного вратаря это солидная цифра, однако в клубе считают ее оправданной, учитывая потенциал и опыт украинца.
