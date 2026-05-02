Культовый клуб решил купить Лунина. Реал назвал цену

Вратарь «Реала» Андрей Лунин может сменить клуб уже этим летом.

Украинец, который остается дублером Тибо Куртуа, стремится получить больше игровой практики, однако в Мадриде это сделать сложно.

По информации источника, серьезный интерес к вратарю проявляет «Интер». В клубе видят Лунина как потенциального преемника Янна Зоммера.

При этом «Реал» не планирует дешево отпускать своего игрока и уже определил ориентировочную сумму трансфера – около 30 миллионов евро. Для резервного вратаря это солидная цифра, однако в клубе считают ее оправданной, учитывая потенциал и опыт украинца.