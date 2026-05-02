02.05.2026 19:30 – FT 4 : 1
Германия02 мая 2026, 21:32 |
210
0
Хет-трик Шика, три команды Бундеслиги в битве за одно место в ЛЧ
Байер, Штутгарт и Хоффенхайм ведут борьбу за путевку в ЛЧ
02 мая 2026, 21:32 |
210
0
Байер в матче чемпионата Германии обыграл Лейпциг 4:1 с хет-триком Патрика Шика и обострил борьбу за четвертое место и путевку в Лигу чемпионов.
Лейпциг за два тура до конца идет третьим с 62 очками, а Байер, Штутгарт и Хоффенхайм набрали по 58 пунктов. По разнице голов Леверкузен занимает 4-ю позицию.
Чемпионат Германии. 32-й тур
Байер – Лейпциг 4:1
Голы: Шик, 25, 75, 89 Телла, 45 – Баумгартнер, 80
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 02 мая 2026, 17:02 14
Решающий поединок состоится 2 мая и начнется не ранее 18:00 по Киеву
Бокс | 02 мая 2026, 08:47 2
Нидерландец должен был сначала сразиться с Джошуа, но из этого ничего не вышло
Футбол | 02.05.2026, 10:14
Футбол | 01.05.2026, 21:14
Футбол | 02.05.2026, 19:30
Комментарии 0
Популярные новости
02.05.2026, 04:43 30
01.05.2026, 07:38 15
02.05.2026, 06:02
02.05.2026, 10:30 11
02.05.2026, 12:40 4
01.05.2026, 10:07 2
01.05.2026, 00:12 19
01.05.2026, 04:02