Хет-трик Шика, три команды Бундеслиги в битве за одно место в ЛЧ

Байер в матче чемпионата Германии обыграл Лейпциг 4:1 с хет-триком Патрика Шика и обострил борьбу за четвертое место и путевку в Лигу чемпионов.

Лейпциг за два тура до конца идет третьим с 62 очками, а Байер, Штутгарт и Хоффенхайм набрали по 58 пунктов. По разнице голов Леверкузен занимает 4-ю позицию.

Чемпионат Германии. 32-й тур

Байер – Лейпциг 4:1

Голы: Шик, 25, 75, 89 Телла, 45 – Баумгартнер, 80