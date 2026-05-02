Украина. Вторая лига
02 мая 2026, 21:16 |
В матче 29-го тура Второй лиги Локомотив обыграл Ребел

«Локомотив» продолжает возглавлять Группу Б

В субботу, 2 мая, в Киеве прошел матч 29-го тура Второй лиги. «Ребел» встречался с лидером группы Б «Локомотивом».

Из-за воздушной тревоги поединок начался позже запланированного времени. Однако команды сразу включились в игру.

Счет в матче открыл «Локомотив». На 19-й минуте Сахид замкнул прострел с левого фланга.

«Ребел» отыгрался на 39-й минуте. Даниил Панов после подачи с правого фланга отправил мяч в ворота.

На 65-й минуте «Локомотив» снова повел в счете. Цели достиг дальний удар Петра Савчука.

«Локомотив» лидирует в группе Б, опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

Вторая лига. 29-й тур. 2 мая

«Ребел» (Киев) – «Локомотив» (Киев) – 1:2

Голы: Панов, 39 – Сахид, 19, Савчук, 65

Сергей Турчак
Комментарии 0
Введите комментарий
