Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) стала чемпионкой престижного грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, спокойно одолев «нейтралку» Мирру Андрееву (WTA 9) в финале.

С победой украинку поздравил голкипер мадридского Реала Андрей Лунин, посещавший матчи Марты на протяжении всего турнира в Мадриде: «Марта, лучшая! С победой, чемпионка», – написал Андрей.

Марта завоевала самый большой трофей в карьере. Всего у Костюк теперь три титула. Кроме Мадрида, украинка также становилась чемпионкой соревнований WTA 250 в Остине (2023) и WTA 250 в Руане (2026).