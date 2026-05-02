Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  Лунин обратился к Костюк после победы Марты на турнире WTA в Мадриде
WTA
02 мая 2026, 20:11 | Обновлено 02 мая 2026, 20:21
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская теннисистка Марта Костюк (WTA 23) стала чемпионкой престижного грунтового турнира WTA 1000 в Мадриде, спокойно одолев «нейтралку» Мирру Андрееву (WTA 9) в финале.

С победой украинку поздравил голкипер мадридского Реала Андрей Лунин, посещавший матчи Марты на протяжении всего турнира в Мадриде: «Марта, лучшая! С победой, чемпионка», – написал Андрей.

Марта завоевала самый большой трофей в карьере. Всего у Костюк теперь три титула. Кроме Мадрида, украинка также становилась чемпионкой соревнований WTA 250 в Остине (2023) и WTA 250 в Руане (2026).

По теме:
Марта Костюк Мирра Андреева WTA Мадрид Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид
Олег Вахоцкий Источник: Instagram
Оцените материал
(36)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем