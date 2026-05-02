ВИДЕО. Как Максим Хлань оформил топовый гол в финале Кубка Польши

23-летний украинский хавбек команды Гурник Забже Максим Хлань отметился голом в финале Кубка Польши.

2 мая Хлань отличился в поединке за трофей против Ракува, установив окончательный счет – 2:0.

Для Максима этот мяч стал вторым в текущем сезоне польского Кубка. Первый гол Хлань положил 24 сентября в первом раунде против Легии Варшава II (3:0).

Всего у Хланя уже пять забитых мячей в сезоне 2025/26. Также в его активе пять ассистов.

