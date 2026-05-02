ВИДЕО. Как Максим Хлань оформил топовый гол в финале Кубка Польши
Украинец сыграл ключевую роль в победе Гурника Забже над Ракувом (2:0)
23-летний украинский хавбек команды Гурник Забже Максим Хлань отметился голом в финале Кубка Польши.
2 мая Хлань отличился в поединке за трофей против Ракува, установив окончательный счет – 2:0.
Для Максима этот мяч стал вторым в текущем сезоне польского Кубка. Первый гол Хлань положил 24 сентября в первом раунде против Легии Варшава II (3:0).
Всего у Хланя уже пять забитых мячей в сезоне 2025/26. Также в его активе пять ассистов.
Coraz bliżej zwycięstwa! Górnik Zabrze prowadzi już 2:0 ⚽️— TVP SPORT (@sport_tvppl) May 2, 2026
