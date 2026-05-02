Определился третий представитель Испании в Лиге чемпионов 2026/27

«Вильярреал» забронировал себе место в топ-4 испанской Ла Лиги и пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон 2026/27.

Путевку в Лигу чемпионов «желтой субмарине» принесла домашняя победа над «Леванте» в 34-м туре чемпионата (5:1).

Также гарантировали себе путевку в Лигу чемпионов «Барселона» и «Реал». Четвертым участником, вероятно, станет мадридский «Атлетико».

Команда на данный момент занимает третье место в чемпионате Испании (68 очков), имея математические шансы завоевать серебро.

«Вильярреал» в шестой раз в своей истории примет участие в главном еврокубковом турнире. Лучшим результатом команды стали два полуфинала: в сезоне 2005/06 она уступила «Арсеналу» (0:1), а в сезоне 2021/22 – «Ливерпулю» (2:5).

El Villarreal CF, por primera vez en su historia, jugará la @ChampionsLeague por segundo año consecutivo — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 2, 2026

La historia del Submarino Amarillo en Europa continúa. — Villarreal CF (@VillarrealCF) May 2, 2026

