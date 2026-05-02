Определился третий представитель Испании в Лиге чемпионов 2026/27
«Вильярреал» забрал свой билет в престижный турнир
«Вильярреал» забронировал себе место в топ-4 испанской Ла Лиги и пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон 2026/27.
Путевку в Лигу чемпионов «желтой субмарине» принесла домашняя победа над «Леванте» в 34-м туре чемпионата (5:1).
Также гарантировали себе путевку в Лигу чемпионов «Барселона» и «Реал». Четвертым участником, вероятно, станет мадридский «Атлетико».
Команда на данный момент занимает третье место в чемпионате Испании (68 очков), имея математические шансы завоевать серебро.
«Вильярреал» в шестой раз в своей истории примет участие в главном еврокубковом турнире. Лучшим результатом команды стали два полуфинала: в сезоне 2005/06 она уступила «Арсеналу» (0:1), а в сезоне 2021/22 – «Ливерпулю» (2:5).
𝗦𝗢𝗠 (𝗼𝘁𝗿𝗮 𝘃𝗲𝘇) 𝗗𝗘 𝗖𝗛𝗔𝗠𝗣𝗜𝗢𝗡𝗦! ✨— Villarreal CF (@VillarrealCF) May 2, 2026
El Villarreal CF, por primera vez en su historia, jugará la @ChampionsLeague por segundo año consecutivo
Será la sexta vez que jugaremos la Champions League. Casi nada.— Villarreal CF (@VillarrealCF) May 2, 2026
La historia del Submarino Amarillo en Europa continúa. pic.twitter.com/7Wm8to1BEb
Турнирная таблиця Ла Лиги:
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|33
|28
|1
|4
|87 - 30
|02.05.26 22:00 Осасуна - Барселона25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Барселона 1:0 Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано
|85
|2
|Реал Мадрид
|33
|23
|5
|5
|68 - 31
|03.05.26 22:00 Эспаньол - Реал Мадрид24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид
|74
|3
|Вильярреал
|34
|21
|5
|8
|64 - 39
|10.05.26 15:00 Мальорка - Вильярреал02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал
|68
|4
|Атлетико Мадрид
|33
|18
|6
|9
|56 - 37
|09.05.26 19:30 Атлетико Мадрид - Сельта25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона22.03.26 Реал Мадрид 3:2 Атлетико Мадрид
|60
|5
|Бетис
|33
|12
|14
|7
|49 - 41
|03.05.26 19:30 Бетис - Реал Овьедо24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Жирона 2:3 Бетис12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис
|50
|6
|Хетафе
|33
|13
|5
|15
|28 - 34
|03.05.26 17:15 Хетафе - Райо Вальекано25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе
|44
|7
|Сельта
|33
|11
|11
|11
|45 - 43
|03.05.26 15:00 Сельта - Эльче26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта22.04.26 Барселона 1:0 Сельта12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта22.03.26 Сельта 3:4 Алавес
|44
|8
|Реал Сосьедад
|33
|11
|10
|12
|52 - 52
|04.05.26 22:00 Севилья - Реал Сосьедад26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад
|43
|9
|Осасуна
|33
|11
|9
|13
|39 - 40
|02.05.26 22:00 Осасуна - Барселона26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна21.03.26 Осасуна 1:0 Жирона
|42
|10
|Атлетик Бильбао
|33
|12
|5
|16
|36 - 48
|02.05.26 19:30 Алавес - Атлетик Бильбао25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао22.03.26 Атлетик Бильбао 2:1 Бетис
|41
|11
|Райо Вальекано
|33
|9
|12
|12
|33 - 41
|03.05.26 17:15 Хетафе - Райо Вальекано26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче22.03.26 Барселона 1:0 Райо Вальекано
|39
|12
|Валенсия
|33
|10
|9
|14
|37 - 48
|10.05.26 17:15 Атлетик Бильбао - Валенсия25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия
|39
|13
|Эспаньол
|33
|10
|9
|14
|37 - 49
|03.05.26 22:00 Эспаньол - Реал Мадрид27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол21.03.26 Эспаньол 1:2 Хетафе
|39
|14
|Эльче
|33
|9
|11
|13
|44 - 50
|03.05.26 15:00 Сельта - Эльче26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче21.03.26 Эльче 2:1 Мальорка
|38
|15
|Мальорка
|34
|10
|8
|16
|42 - 51
|10.05.26 15:00 Мальорка - Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид
|38
|16
|Жирона
|34
|9
|11
|14
|36 - 51
|11.05.26 22:00 Райо Вальекано - Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Жирона 2:3 Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал
|38
|17
|Алавес
|33
|9
|9
|15
|38 - 49
|02.05.26 19:30 Алавес - Атлетик Бильбао25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна22.03.26 Сельта 3:4 Алавес
|36
|18
|Севилья
|33
|9
|7
|17
|40 - 55
|04.05.26 22:00 Севилья - Реал Сосьедад26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья23.04.26 Леванте 2:0 Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия
|34
|19
|Леванте
|34
|8
|9
|17
|38 - 55
|08.05.26 22:00 Леванте - Осасуна02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Леванте 2:0 Севилья13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте
|33
|20
|Реал Овьедо
|33
|6
|10
|17
|26 - 51
|03.05.26 19:30 Бетис - Реал Овьедо26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Леванте 4:2 Реал Овьедо
|28
