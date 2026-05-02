  4. Галатасарай продаст своего лидера в Реал только за 150 млн евро
02 мая 2026, 18:11
1271
3

Галатасарай продаст своего лидера в Реал только за 150 млн евро

Виктор Осимхен стоит 150 миллионов евро, считают в Турции

02 мая 2026, 18:11 |
1271
3 Comments
Галатасарай продаст своего лидера в Реал только за 150 млн евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«Галатасарай» оценил нигерийского нападающего Виктора Осимхена в 150 миллионов евро после его ярких выступлений. На фоне сильного интереса со стороны мадридского «Реала», ведущие европейские клубы, включая «Арсенал», «Ливерпуль», «Барселону» и «Ювентус», следят за нападающим, а турецкий гранд установил высокую цену, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей. Конкретные цифры есть только по предложению «Арсенала»: сумма в размере 130 миллионов евро.

Прошлым летом Осимхен перешел в «Галатасарай» из «Наполи» за рекордную для Турции сумму в 75 миллионов евро и подписал долгосрочный контракт, который включает в себя очень высокую зарплату. «Галатасарай» установил высокую цену, чтобы обеспечить себе огромную прибыль.

В текущем сезоне 27-летний футболист забил 20 голов в 31 матче.

Галатасарай Виктор Осимхен Реал Мадрид Арсенал Лондон Ливерпуль Барселона Ювентус Наполи трансферы трансферы Ла Лиги
Руслан Полищук Источник: AS
150? кловани.
Шляпаренка 300 млн на цьому фоні, виглядають ще смішніше 😂
