Галатасарай продаст своего лидера в Реал только за 150 млн евро

«Галатасарай» оценил нигерийского нападающего Виктора Осимхена в 150 миллионов евро после его ярких выступлений. На фоне сильного интереса со стороны мадридского «Реала», ведущие европейские клубы, включая «Арсенал», «Ливерпуль», «Барселону» и «Ювентус», следят за нападающим, а турецкий гранд установил высокую цену, чтобы отпугнуть потенциальных покупателей. Конкретные цифры есть только по предложению «Арсенала»: сумма в размере 130 миллионов евро.

Прошлым летом Осимхен перешел в «Галатасарай» из «Наполи» за рекордную для Турции сумму в 75 миллионов евро и подписал долгосрочный контракт, который включает в себя очень высокую зарплату. «Галатасарай» установил высокую цену, чтобы обеспечить себе огромную прибыль.

В текущем сезоне 27-летний футболист забил 20 голов в 31 матче.