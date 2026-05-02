Плевок в лицо. Марсель опозорился: разгромное поражение от андердога
«Нант» создал сенсацию в матче 32-го тура Лиги 1
2 мая «Марсель» неприятно разочаровал своих болельщиков в матче 32-го тура Лиги 1 против «Нанта».
«Провансальцы» потерпели разгромное поражение на арене «Стад де ла Божуар» – 0:3.
Гости пропустили все три мяча всего за восемь минут: «Нант» после перерыва выдал результативный отрезок.
Благодаря этому матчу «Нант» улучшил свою статистику в сезоне, поскольку клуб в последний раз побеждал еще в феврале. Теперь на счету «канареек» пять побед в сезоне Лиги 1.
В свою очередь «Марсель» продолжает лихорадить: клуб из одноимённого города проиграл в четвёртый раз в последних шести матчах.
Лига 1. 32-й тур, 2 мая
«Нант» – «Марсель» – 3:0
Голы: Ганаго, 50, Кабелла, 54, Аблин, 58
