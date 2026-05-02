Плевок в лицо. Марсель опозорился: разгромное поражение от андердога

2 мая «Марсель» неприятно разочаровал своих болельщиков в матче 32-го тура Лиги 1 против «Нанта».

«Провансальцы» потерпели разгромное поражение на арене «Стад де ла Божуар» – 0:3.

Гости пропустили все три мяча всего за восемь минут: «Нант» после перерыва выдал результативный отрезок.

Благодаря этому матчу «Нант» улучшил свою статистику в сезоне, поскольку клуб в последний раз побеждал еще в феврале. Теперь на счету «канареек» пять побед в сезоне Лиги 1.

В свою очередь «Марсель» продолжает лихорадить: клуб из одноимённого города проиграл в четвёртый раз в последних шести матчах.

Лига 1. 32-й тур, 2 мая

«Нант» – «Марсель» – 3:0

Голы: Ганаго, 50, Кабелла, 54, Аблин, 58

Фотогалерея матча:

Getty Images/Global Images Ukraine

