Динамо U-19 – Шахтер U-19 – 4:1. Хет-трик и интрига. Видео голов и обзор

Динамо в матче юношеского чемпионата Украины U-19 обыграло Шахтер со счетом 4:1 благодаря голу Дикого и хет-трику Люсина. Это позволило сохранить интригу в гонке за чемпионский титул.

Шахтер за четыре тура до конца сезона сохраняет лидерство, но перевес сократился до трех очков.

Чемпионат Украины U-19. 26-й тур

Динамо U-19 – Шахтер U-19 4:1

Голы: Дикий, 17, Люсин, 23, 58, 77 – Канте, 47