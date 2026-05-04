В матче юношеского чемпионата Украины U-19 «Динамо» (Киев) уверенно обыграло «Шахтер» (Донецк) со счётом 4:1.

Киевляне быстро захватили инициативу, забив дважды в течение шести минут в начале встречи – отличились Дикий и Люсин. Главным героем поединка стал Павел Люсин, который в итоге оформил хет-трик и принес своей команде убедительную победу.

Единственный гол «горняков» забил Мохамаду Канте, для которого этот мяч стал уже 25-м в сезоне – это новый рекорд юношеского чемпионата Украины.

Несмотря на поражение, «Шахтер» продолжает удерживать лидерство в юношеском чемпионате, имея в активе 67 очков. У соперника на три очка меньше.

До завершения сезона осталось четыре тура.

Турнирная таблица чемпионата Украины U-19