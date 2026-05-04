Как выглядит таблица Чемпионата Украины U-19 после матча Динамо – Шахтер
«Горняки» продолжают удерживать первую строчку
В матче юношеского чемпионата Украины U-19 «Динамо» (Киев) уверенно обыграло «Шахтер» (Донецк) со счётом 4:1.
Киевляне быстро захватили инициативу, забив дважды в течение шести минут в начале встречи – отличились Дикий и Люсин. Главным героем поединка стал Павел Люсин, который в итоге оформил хет-трик и принес своей команде убедительную победу.
Единственный гол «горняков» забил Мохамаду Канте, для которого этот мяч стал уже 25-м в сезоне – это новый рекорд юношеского чемпионата Украины.
Несмотря на поражение, «Шахтер» продолжает удерживать лидерство в юношеском чемпионате, имея в активе 67 очков. У соперника на три очка меньше.
До завершения сезона осталось четыре тура.
Турнирная таблица чемпионата Украины U-19
