  Как выглядит таблица Чемпионата Украины U-19 после матча Динамо – Шахтер
Украина. Премьер лига
04 мая 2026, 00:28 | Обновлено 04 мая 2026, 01:08
Как выглядит таблица Чемпионата Украины U-19 после матча Динамо – Шахтер

«Горняки» продолжают удерживать первую строчку

В матче юношеского чемпионата Украины U-19 «Динамо» (Киев) уверенно обыграло «Шахтер» (Донецк) со счётом 4:1.

Киевляне быстро захватили инициативу, забив дважды в течение шести минут в начале встречи – отличились Дикий и Люсин. Главным героем поединка стал Павел Люсин, который в итоге оформил хет-трик и принес своей команде убедительную победу.

Единственный гол «горняков» забил Мохамаду Канте, для которого этот мяч стал уже 25-м в сезоне – это новый рекорд юношеского чемпионата Украины.

Несмотря на поражение, «Шахтер» продолжает удерживать лидерство в юношеском чемпионате, имея в активе 67 очков. У соперника на три очка меньше.

До завершения сезона осталось четыре тура.

Турнирная таблица чемпионата Украины U-19

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
