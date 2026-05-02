Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля

Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил рейтинг десяти лучших футболистов мира до 21 года по количеству голов и ассистов в среднем за 90 минут.

Первое место занял форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко, который обогнал всех конкурентов среди представителей 50 сильнейших чемпионатов в мире.

На второй позиции оказался один из самых талантливых футболистов мира, вингер испанской «Барселоны» Ламин Ямаль, а тройку замкнул Андрей Костич из сербского «Партизана».

Форвард донецкого «Шахтера» Кауан Элиас разместился на седьмой позиции, оставив позади представителей швейцарского «Люцерна», испанского «Леванте» и российского «Локомотива».

В нынешнем сезоне Пономаренко провел 20 матчей за первую команду «Динамо», в которых забил 14 голов. В активе талантливого 20-летнего нападающего – две игры и один результативный удар за сборную Украины.

Рейтинг лучших игроков U-21 по количеству голов и ассистов в среднем за 90 минут (по версии CIES):