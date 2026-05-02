Матвей Пономаренко занял первое место в мире, опередив Ламина Ямаля
Форвард киевского «Динамо» возглавил рейтинг лучших игроков U-21 по версии CIES
Международный центр спортивных исследований (CIES Football Observatory) составил рейтинг десяти лучших футболистов мира до 21 года по количеству голов и ассистов в среднем за 90 минут.
Первое место занял форвард киевского «Динамо» и сборной Украины Матвей Пономаренко, который обогнал всех конкурентов среди представителей 50 сильнейших чемпионатов в мире.
На второй позиции оказался один из самых талантливых футболистов мира, вингер испанской «Барселоны» Ламин Ямаль, а тройку замкнул Андрей Костич из сербского «Партизана».
Форвард донецкого «Шахтера» Кауан Элиас разместился на седьмой позиции, оставив позади представителей швейцарского «Люцерна», испанского «Леванте» и российского «Локомотива».
В нынешнем сезоне Пономаренко провел 20 матчей за первую команду «Динамо», в которых забил 14 голов. В активе талантливого 20-летнего нападающего – две игры и один результативный удар за сборную Украины.
Рейтинг лучших игроков U-21 по количеству голов и ассистов в среднем за 90 минут (по версии CIES):
- 1. Матвей Пономаренко («Динамо» Киев) – 1,07
- 2. Ламин Ямаль («Барселона») – 1,01
- 3. Андрей Костич («Партизан») – 0,92
- 3. Милан Рехуш («Кошице») – 0,92
- 5. Мика Годтс («Аякс») – 0,90
- 6. Джан Узун («Айнтрахт» Франкфурт) – 0,87
- 7. Кауан Элиас («Шахтер») – 0,85
- 8. Оскар Кабвит («Люцерн») – 0,84
- 8. Карлос Эспи («Леванте») – 0,84
- 8. Алексей Батраков («Локомотив») – 0,84.
