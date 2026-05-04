Могут ли Цыганков и Ванат вылететь из Ла Лиги? Календарь Жироны
Команда должна сохранить место в элите
Жирона проиграла матч чемпионата Испании против Мальорки и уступила в третьем кряду поединке Ла Лиги.
Несмотря на такие показатели, Жирона на четыре очка опережает Севилью, которая находится на 18-й позиции и «открывает» зону вылета.
По информации СМИ, наставник Мичел сохраняет спокойствие и уверен в том, что команда сохранит место в элите. Тренер видит, что по игре Жирона сильнее своих соперников, однако по тем или иным причинам не может реализовать преимущество.
При этом до конца чемпионата у Жироны довольно благоприятный календарь: Райо Вальекано, который занят в Лиге конференций, Реал Сосьедад, который выиграл Кубок Испании и уже обеспечил себе еврокубки, Атлетико (Лига чемпионов и гарантия топ-4 в Ла Лиге), а также Эльче в последнем туре.
Лишь Эльче на этот момент имеет серьезную мотивацию.
Ожидается, что команда с Владиславом Крапивцовым, Виктором Цыганковым и Владиславом Ванатом сохранит свое место в элите.
|№
|Команда
|Игры И
|В
|Н
|П
|З-П
|Форма
|Очки О
|1
|Барселона
|34
|29
|1
|4
|89 - 31
|10.05.26 22:00 Барселона - Реал Мадрид02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Барселона 1:0 Сельта11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона
|88
|2
|Реал Мадрид
|34
|24
|5
|5
|70 - 31
|10.05.26 22:00 Барселона - Реал Мадрид03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид
|77
|3
|Вильярреал
|34
|21
|5
|8
|64 - 39
|10.05.26 15:00 Мальорка - Вильярреал02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал
|68
|4
|Атлетико Мадрид
|34
|19
|6
|9
|58 - 37
|09.05.26 19:30 Атлетико Мадрид - Сельта02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид04.04.26 Атлетико Мадрид 1:2 Барселона
|63
|5
|Бетис
|34
|13
|14
|7
|52 - 41
|09.05.26 22:00 Реал Сосьедад - Бетис03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо24.04.26 Бетис 1:1 Реал Мадрид21.04.26 Жирона 2:3 Бетис12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол
|53
|6
|Сельта
|34
|12
|11
|11
|48 - 44
|09.05.26 19:30 Атлетико Мадрид - Сельта03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Вильярреал 2:1 Сельта22.04.26 Барселона 1:0 Сельта12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта
|47
|7
|Хетафе
|34
|13
|5
|16
|28 - 36
|10.05.26 19:30 Реал Овьедо - Хетафе03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано25.04.26 Хетафе 0:2 Барселона22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао
|44
|8
|Атлетик Бильбао
|34
|13
|5
|16
|40 - 50
|10.05.26 17:15 Атлетик Бильбао - Валенсия02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Атлетико Мадрид 3:2 Атлетик Бильбао21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Атлетик Бильбао 1:2 Вильярреал05.04.26 Хетафе 2:0 Атлетик Бильбао
|44
|9
|Реал Сосьедад
|33
|11
|10
|12
|52 - 52
|04.05.26 22:00 Севилья - Реал Сосьедад26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад22.04.26 Реал Сосьедад 0:1 Хетафе11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте20.03.26 Вильярреал 3:1 Реал Сосьедад
|43
|10
|Осасуна
|34
|11
|9
|14
|40 - 42
|08.05.26 22:00 Леванте - Осасуна02.05.26 Осасуна 1:2 Барселона26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья21.04.26 Атлетик Бильбао 1:0 Осасуна12.04.26 Осасуна 1:1 Бетис05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна
|42
|11
|Райо Вальекано
|34
|10
|12
|12
|35 - 41
|11.05.26 22:00 Райо Вальекано - Жирона03.05.26 Хетафе 0:2 Райо Вальекано26.04.26 Райо Вальекано 3:3 Реал Сосьедад23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче
|42
|12
|Валенсия
|34
|10
|9
|15
|37 - 50
|10.05.26 17:15 Атлетик Бильбао - Валенсия02.05.26 Валенсия 0:2 Атлетико Мадрид25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия05.04.26 Валенсия 2:3 Сельта
|39
|13
|Эспаньол
|34
|10
|9
|15
|37 - 51
|09.05.26 17:15 Севилья - Эспаньол03.05.26 Эспаньол 0:2 Реал Мадрид27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эспаньол11.04.26 Барселона 4:1 Эспаньол04.04.26 Бетис 0:0 Эспаньол
|39
|14
|Эльче
|34
|9
|11
|14
|45 - 53
|09.05.26 15:00 Эльче - Алавес03.05.26 Сельта 3:1 Эльче26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче22.04.26 Эльче 3:2 Атлетико Мадрид11.04.26 Эльче 1:0 Валенсия03.04.26 Райо Вальекано 1:0 Эльче
|38
|15
|Мальорка
|34
|10
|8
|16
|42 - 51
|10.05.26 15:00 Мальорка - Вильярреал01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Мальорка 1:1 Валенсия12.04.26 Мальорка 3:0 Райо Вальекано04.04.26 Мальорка 2:1 Реал Мадрид
|38
|16
|Жирона
|34
|9
|11
|14
|36 - 51
|11.05.26 22:00 Райо Вальекано - Жирона01.05.26 Жирона 0:1 Мальорка25.04.26 Валенсия 2:1 Жирона21.04.26 Жирона 2:3 Бетис10.04.26 Реал Мадрид 1:1 Жирона06.04.26 Жирона 1:0 Вильярреал
|38
|17
|Алавес
|34
|9
|9
|16
|40 - 53
|09.05.26 15:00 Эльче - Алавес02.05.26 Алавес 2:4 Атлетик Бильбао25.04.26 Алавес 2:1 Мальорка21.04.26 Реал Мадрид 2:1 Алавес11.04.26 Реал Сосьедад 3:3 Алавес05.04.26 Алавес 2:2 Осасуна
|36
|18
|Севилья
|33
|9
|7
|17
|40 - 55
|04.05.26 22:00 Севилья - Реал Сосьедад26.04.26 Осасуна 2:1 Севилья23.04.26 Леванте 2:0 Севилья11.04.26 Севилья 2:1 Атлетико Мадрид05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья21.03.26 Севилья 0:2 Валенсия
|34
|19
|Леванте
|34
|8
|9
|17
|38 - 55
|08.05.26 22:00 Леванте - Осасуна02.05.26 Вильярреал 5:1 Леванте27.04.26 Эспаньол 0:0 Леванте23.04.26 Леванте 2:0 Севилья13.04.26 Леванте 1:0 Хетафе04.04.26 Реал Сосьедад 2:0 Леванте
|33
|20
|Реал Овьедо
|34
|6
|10
|18
|26 - 54
|10.05.26 19:30 Реал Овьедо - Хетафе03.05.26 Бетис 3:0 Реал Овьедо26.04.26 Реал Овьедо 1:2 Эльче23.04.26 Реал Овьедо 1:1 Вильярреал12.04.26 Сельта 0:3 Реал Овьедо05.04.26 Реал Овьедо 1:0 Севилья
|28
