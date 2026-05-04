Могут ли Цыганков и Ванат вылететь из Ла Лиги? Календарь Жироны

Жирона проиграла матч чемпионата Испании против Мальорки и уступила в третьем кряду поединке Ла Лиги.

Несмотря на такие показатели, Жирона на четыре очка опережает Севилью, которая находится на 18-й позиции и «открывает» зону вылета.

По информации СМИ, наставник Мичел сохраняет спокойствие и уверен в том, что команда сохранит место в элите. Тренер видит, что по игре Жирона сильнее своих соперников, однако по тем или иным причинам не может реализовать преимущество.

При этом до конца чемпионата у Жироны довольно благоприятный календарь: Райо Вальекано, который занят в Лиге конференций, Реал Сосьедад, который выиграл Кубок Испании и уже обеспечил себе еврокубки, Атлетико (Лига чемпионов и гарантия топ-4 в Ла Лиге), а также Эльче в последнем туре.

Лишь Эльче на этот момент имеет серьезную мотивацию.

Ожидается, что команда с Владиславом Крапивцовым, Виктором Цыганковым и Владиславом Ванатом сохранит свое место в элите.