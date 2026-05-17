Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. БУФФОН: «Почему вы сравниваете этого вратаря со мной? Он среднего уровня»
Англия
17 мая 2026, 00:06 | Обновлено 17 мая 2026, 00:28
1114
2

БУФФОН: «Почему вы сравниваете этого вратаря со мной? Он среднего уровня»

Вратарь – о Давиде Райе

17 мая 2026, 00:06 | Обновлено 17 мая 2026, 00:28
1114
2 Comments
БУФФОН: «Почему вы сравниваете этого вратаря со мной? Он среднего уровня»
Getty Images/Global Images Ukraine. Джанлуиджи Буффон

Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон высказался о сравнении современных голкиперов с легендами прошлого, выделив вратаря «Арсенала» Давида Рая.

«Давид Райя – хороший вратарь, я не отрицаю этого. Но если вернуться в наше время и посмотреть, чего мы достигли как команда, вратари должны были вытаскивать матчи, руководить обороной и совершать сейвы, которые приносят трофеи.

Что Рай выиграл, чтобы его сравнивали со мной? Какие у него достижения с командой? Ему 29 лет, и он ничего не выиграл с «Арсеналом», так почему меня вообще с ним сравнивают?

Фанаты и эксперты Премьер-лиги настолько предвзяты, что сравнивают каждого с великими игроками. Защита «Арсенала» ничего не выиграла, но вы все равно слышите сравнения с «Челси» или «Манчестер Юнайтед».

Это проблема, которую нужно решать, потому что большинство этих игроков — среднего уровня и не заслуживают того хайпа, который вокруг них создают», – заявил Буффон.

По теме:
ФОТО. Футболист Арсенала стал встречаться со звездой Голливуда?
Траффорд повторил достижение Эдерсона в кубковых английских турнирах
Ман Сити обошел Арсенал по победам в английских кубковых турнирах
Давид Райя Джанлуиджи Буффон Арсенал Лондон
Дмитрий Олийченко Источник: Facebook
Оцените материал
(13)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 16 мая 2026, 05:32 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

Вячеслав СУРКИС: «Кубок должен быть в Киеве. Динамо сделает все»
Футбол | 16 мая 2026, 18:59 15
Вячеслав СУРКИС: «Кубок должен быть в Киеве. Динамо сделает все»
Вячеслав СУРКИС: «Кубок должен быть в Киеве. Динамо сделает все»

Вратарь готовится к финалу Кубка Украины

ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Хоккей | 16.05.2026, 07:05
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
ЧМ по хоккею. Календарь и результаты матчей (обновляется)
Бенфика с Трубиным легко победила соперника, но осталась без Лиги чемпионов
Футбол | 17.05.2026, 00:34
Бенфика с Трубиным легко победила соперника, но осталась без Лиги чемпионов
Бенфика с Трубиным легко победила соперника, но осталась без Лиги чемпионов
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Футбол | 16.05.2026, 19:49
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
ОФИЦИАЛЬНО. Ярослав Ракицкий принял решение о своём будущем
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Ну Буффон э одним із найкращих воротарів всіх часів, а може і кращим, якщо дивитися по всій кар'єрі у цілому. Райа классний воротник. Ну може топ-10, може топ-20 на нинішній час. Але куди там до Буффона йому.
Ответить
+2
Повністю правий. Який Рая? Так можна й Санчеса з Челсі чи Аррісабалагу назвати кращими. Окрім де Хеа, Касільяса, Канісареса й Субісаррети кіперів в Іспанії якісних не було.
Арсенал скористувався, як Лестер, кризами конкурентів. Майже більшість матчів 1-0 ледь-ледь. Якщо цього сезону не виграють, наступний шанс буде за 10 років.
Ответить
+1
Популярные новости
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
Шевченко позвонил Воронину с предложением. Произошло непредвиденное
15.05.2026, 08:54 5
Футбол
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
Суркис поставил ультиматум Костюку в Динамо
16.05.2026, 07:54 22
Футбол
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
Неудержимая Элина! Свитолина выбила Свентек и вышла в финал WTA 1000 в Риме
15.05.2026, 01:35 78
Теннис
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
Ребров внес залог за Ермака. Сумма впечатляет
15.05.2026, 10:25 240
Футбол
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
Мирон МАРКЕВИЧ: «Эта команда набрала футболистов на рынке с овощами»
15.05.2026, 10:51
Футбол
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
Элина Свитолина – Коко Гауфф. Финал WTA 1000 в Риме. Видеообзор матча
16.05.2026, 22:12 1
Теннис
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
ЧМ по хоккею. Шоу Австрии и Великобритании, победа Словакии
16.05.2026, 16:45
Хоккей
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
Императрица Рима. Свитолина переиграла Гауфф и завоевала трофей WTA 1000!
16.05.2026, 22:00 160
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем