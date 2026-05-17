БУФФОН: «Почему вы сравниваете этого вратаря со мной? Он среднего уровня»
Вратарь – о Давиде Райе
Легендарный вратарь Джанлуиджи Буффон высказался о сравнении современных голкиперов с легендами прошлого, выделив вратаря «Арсенала» Давида Рая.
«Давид Райя – хороший вратарь, я не отрицаю этого. Но если вернуться в наше время и посмотреть, чего мы достигли как команда, вратари должны были вытаскивать матчи, руководить обороной и совершать сейвы, которые приносят трофеи.
Что Рай выиграл, чтобы его сравнивали со мной? Какие у него достижения с командой? Ему 29 лет, и он ничего не выиграл с «Арсеналом», так почему меня вообще с ним сравнивают?
Фанаты и эксперты Премьер-лиги настолько предвзяты, что сравнивают каждого с великими игроками. Защита «Арсенала» ничего не выиграла, но вы все равно слышите сравнения с «Челси» или «Манчестер Юнайтед».
Это проблема, которую нужно решать, потому что большинство этих игроков — среднего уровня и не заслуживают того хайпа, который вокруг них создают», – заявил Буффон.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе
Вратарь готовится к финалу Кубка Украины
Арсенал скористувався, як Лестер, кризами конкурентів. Майже більшість матчів 1-0 ледь-ледь. Якщо цього сезону не виграють, наступний шанс буде за 10 років.