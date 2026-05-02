02 мая 2026, 14:18 | Обновлено 02 мая 2026, 14:23
«Усложняем игру». Звезда «Лиона» связал проблемы команды с Яремчуком

Толиссо призвал к более тесному взаимодействию с украинцем

Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

Полузащитник «Лиона» Корентен Толиссо отметил недостаточную роль украинского нападающего Романа Яремчука в атакующих схемах команды.

В прошлом туре Лиги 1 форвард сборной Украины оформил дубль в ворота «Осера» (3:2).

«В некоторых моментах мы излишне усложняем комбинационную игру, хотя могли бы чаще делать навесы на Романа, задействуя его лучшие стороны», – отметил Толиссо.

После 31-го тура чемпионата Франции «Лион» занимает третье место в турнирной таблице с 57 очками. Команда Пауло Фонсеки борется за место в ТОП-3 с «Лиллем» и «Ренном».

На счету Яремчука четыре гола и одна голевая передача в 11 матчах за «Лион». За французский клуб украинец играет на правах аренды. Его контракт принадлежит греческому «Олимпиакосу».

Андрей Плыгун Источник: Olympique et Lyonnais
