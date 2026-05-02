Мудрик может наказать виновных, из-за которых получил дисквалификацию

Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал, что вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик может подать иск против УАФ и возместить ущерб, если будет доказано, что именно врачи сборной Украины виновны в попадании запрещенных веществ в организм футболиста:

«Доказательство ошибки официального врача команды является классическим основанием для CAS признать отсутствие значительной вины спортсмена. В таком случае к врачам применяются жесткие спортивные санкции за допинговые нарушения и даже есть случаи привлечения к уголовной ответственности.

Относительно иска против ассоциации. Здесь есть важный нюанс украинского законодательства. Согласно Порядку комплектования национальных сборных команд по олимпийским видам спорта, состав команды спортсменов и специалистов формируется Министерством молодежи и спорта Украины.

Со спортсменами и специалистами, которые включены в штатную команду, Министерство молодежи и спорта Украины заключает трудовой договор (контракт) в соответствии с законодательством.

В случае подтверждения небрежности персонала, Мудрик будет иметь право подать иск о возмещении материального и морального ущерба (упущенная зарплата, репутационные потери) против Министерства или УАФ, в зависимости от того, кто осуществлял фактическое обеспечение медицинским персоналом и/или примененными ими медицинскими препаратами, – рассказал Скоропашкин.

По информации авторитетного британского инсайдера Бена Джейкобса, вингер сборной Украины был дисквалифицирован на четыре года из-за употребления запрещенных веществ, однако сам футболист планирует обжаловать свое отстранение.