02 мая 2026, 12:37
Мудрик может наказать виновных, из-за которых получил дисквалификацию

Юрист Илья Скоропашкин прокомментировал возможный иск к Украинской ассоциации футбола

02 мая 2026, 12:37 |
483
1 Comments
Мудрик может наказать виновных, из-за которых получил дисквалификацию
Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Спортивный юрист Илья Скоропашкин рассказал, что вингер лондонского «Челси» Михаил Мудрик может подать иск против УАФ и возместить ущерб, если будет доказано, что именно врачи сборной Украины виновны в попадании запрещенных веществ в организм футболиста:

«Доказательство ошибки официального врача команды является классическим основанием для CAS признать отсутствие значительной вины спортсмена. В таком случае к врачам применяются жесткие спортивные санкции за допинговые нарушения и даже есть случаи привлечения к уголовной ответственности.

Относительно иска против ассоциации. Здесь есть важный нюанс украинского законодательства. Согласно Порядку комплектования национальных сборных команд по олимпийским видам спорта, состав команды спортсменов и специалистов формируется Министерством молодежи и спорта Украины.

Со спортсменами и специалистами, которые включены в штатную команду, Министерство молодежи и спорта Украины заключает трудовой договор (контракт) в соответствии с законодательством.

В случае подтверждения небрежности персонала, Мудрик будет иметь право подать иск о возмещении материального и морального ущерба (упущенная зарплата, репутационные потери) против Министерства или УАФ, в зависимости от того, кто осуществлял фактическое обеспечение медицинским персоналом и/или примененными ими медицинскими препаратами, – рассказал Скоропашкин.

По информации авторитетного британского инсайдера Бена Джейкобса, вингер сборной Украины был дисквалифицирован на четыре года из-за употребления запрещенных веществ, однако сам футболист планирует обжаловать свое отстранение.

По теме:
АРТЕТА: «Давайте продолжим делать то, что делали весь сезон»
В Челси прокомментировали изменения в контракте Мудрика
Брентфорд – Вест Хэм. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Николай Тытюк Источник: Спорт-Экспресс Украина
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Футбол | 02 мая 2026, 08:08 27
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб

Тренер хочет попробовать свои силы в «Галатасарае»

Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это просто позор. Это невозможно. Отправьте письмо»
Футбол | 02 мая 2026, 04:55 8
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это просто позор. Это невозможно. Отправьте письмо»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это просто позор. Это невозможно. Отправьте письмо»

Тренер возмущен судейством

ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Бокс | 02.05.2026, 08:47
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
Футбол | 01.05.2026, 21:14
До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
Агент Лунина готовит трансфер своего клиента. Переговоры с топ-клубом
Футбол | 02.05.2026, 12:15
Агент Лунина готовит трансфер своего клиента. Переговоры с топ-клубом
Агент Лунина готовит трансфер своего клиента. Переговоры с топ-клубом
Мудрик - полудурок, можете забути про нього як про футболіста. Після відбування 4-х річної дискваліфікації він зможе грати лише в умовному "Інгульці".
Чистої води диверсія УАФ які вивели з збірної ключового гравця збірної, яке послабило команду перед кваліфікацією на чемпіонат світу і рахую без кацапів і їхніх посіпак в федерації не обійшлось
Популярные новости
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
01.05.2026, 04:02 9
Футбол
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 14
Футбол
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 71
Теннис
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 19
Футбол
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
01.05.2026, 00:03
Футбол
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 27
Футбол
Костюк on fire. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Костюк on fire. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Мадриде
01.05.2026, 01:22 3
Теннис
