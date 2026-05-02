Александрия – Колос. Стали известны стартовые составы
Матч 26-го тура УПЛ начнется в 13:00
2 мая в 13:00 по киевскому времени начнется матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Колос».
Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.
Главным арбитром встречи назначен Денис Резников из Каменского. Матч пройдет в Александрии на стадионе Ника.
Стали известны стартовые составы на матч Александрия – Колос:
Александрия: Долгий, Мишнев, Булеца, Ващенко, Огарков, Кампуш, Ндиага, Да Сильва, Боль, Бутко, Кастильо
Колос: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Теллес, Демченко, Денисенко, Салабай, Кане, Тахири
