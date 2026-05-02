  4. Александрия – Колос. Стали известны стартовые составы
Украина. Премьер лига
02 мая 2026, 12:01 | Обновлено 02 мая 2026, 12:20
Матч 26-го тура УПЛ начнется в 13:00

2 мая в 13:00 по киевскому времени начнется матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Александрия» и «Колос».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Главным арбитром встречи назначен Денис Резников из Каменского. Матч пройдет в Александрии на стадионе Ника.

Стали известны стартовые составы на матч Александрия – Колос:

Александрия: Долгий, Мишнев, Булеца, Ващенко, Огарков, Кампуш, Ндиага, Да Сильва, Боль, Бутко, Кастильо

Колос: Пахолюк, Цуриков, Бурда, Козик, Понедельник, Теллес, Демченко, Денисенко, Салабай, Кане, Тахири

