Агент Лунина готовит трансфер своего клиента. Переговоры с топ-клубом

Португальский нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш может продолжить карьеру в составе «Ювентуса». Об этом сообщает Fichajes.

По информации источника, агент 24-летнего футболиста Жорже Мендеш, который также работает с украинским голкипером «Реала» Андреем Луниным, работает над его трансфером. Он ведет переговоры с «Ювентусом», прим этом форвардом интересуются еще несколько клубов.

В текущем сезоне на счету Гонсалу Рамуша 41 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что Забарный и Сафонов не попали в заявку «ПСЖ» на матч чемпионата Франции.