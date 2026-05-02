Агент Лунина готовит трансфер своего клиента. Переговоры с топ-клубом
Гонсалу Рамуш может продолжить карьеру в «Ювентусе»
Португальский нападающий «ПСЖ» Гонсалу Рамуш может продолжить карьеру в составе «Ювентуса». Об этом сообщает Fichajes.
По информации источника, агент 24-летнего футболиста Жорже Мендеш, который также работает с украинским голкипером «Реала» Андреем Луниным, работает над его трансфером. Он ведет переговоры с «Ювентусом», прим этом форвардом интересуются еще несколько клубов.
В текущем сезоне на счету Гонсалу Рамуша 41 матч на клубном уровне, в которых он успел отличиться 12 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 35 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что Забарный и Сафонов не попали в заявку «ПСЖ» на матч чемпионата Франции.
Вітаю автора. Ти зміг перевершити себе. Вам там що - начальство сайту доплачує окремі премії за найбільш маразматичні і ви там змагаєтеся?
Це якийсь експеримент над здоровим глуздом. Раніше всі стібали Однокласники та ВК за маразм, який там писали. Але Спорт.юа перевершив їх всім разом.
Це реально щось неймовірне. Ніколи ще не зустрічалося, як колись поважний сайт перетворився на таку маразматичну помийку.
І головне питання - навіщо? Був нормальний сайт. Тепер бачу маразматичні заголовки і іду на Трибуну, де нема цього іспанського сорому.