  4. Забарный и Сафонов не попали в заявку ПСЖ на матч чемпионата Франции
02 мая 2026, 12:17 | Обновлено 02 мая 2026, 12:36
Забарный и Сафонов не попали в заявку ПСЖ на матч чемпионата Франции

Защитник сборной Украины не сможет сыграть против «Лорьяна» из-за дисквалификации

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 2 мая, состоится матч 32-го тура чемпионата Франции, в котором встретятся ПСЖ и «Лорьян». Команды выйдут на поле в 18:00 по киевскому времени.

Защитник сборной Украины Илья Забарный не попал в заявку парижской команды из-за дисквалификации – в пассиве 23-летнего футболиста пять предупреждений в лиге за сезон.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике решил предоставить некоторым игрокам отдых из-за предстоящего матча в Лиге чемпионов, где французский клуб сыграет против немецкой «Баварии».

Вратарь Матвей Сафонов, защитник Нуну Мендеш и полузащитник Витинья пропустят 32-й тур внутреннего чемпионата, чтобы лучше подготовиться к полуфинальной игре с мюнхенской командой.

Из-за травм парижский клуб потерял второго номера команды, вратаря Люку Шевалье и защитника Ашрафа Хакими. Против «Лорьяна» на поле выйдут преимущественно те, кто получал мало игровой практики.

Треба були назвати: Мотя та Ілля у центрі скандалу! І спитати, що про це кумекає наш Мотя з пагорбів дирчатих...
