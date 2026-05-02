Забарный и Сафонов не попали в заявку ПСЖ на матч чемпионата Франции

В субботу, 2 мая, состоится матч 32-го тура чемпионата Франции, в котором встретятся ПСЖ и «Лорьян». Команды выйдут на поле в 18:00 по киевскому времени.

Защитник сборной Украины Илья Забарный не попал в заявку парижской команды из-за дисквалификации – в пассиве 23-летнего футболиста пять предупреждений в лиге за сезон.

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике решил предоставить некоторым игрокам отдых из-за предстоящего матча в Лиге чемпионов, где французский клуб сыграет против немецкой «Баварии».

Вратарь Матвей Сафонов, защитник Нуну Мендеш и полузащитник Витинья пропустят 32-й тур внутреннего чемпионата, чтобы лучше подготовиться к полуфинальной игре с мюнхенской командой.

Из-за травм парижский клуб потерял второго номера команды, вратаря Люку Шевалье и защитника Ашрафа Хакими. Против «Лорьяна» на поле выйдут преимущественно те, кто получал мало игровой практики.