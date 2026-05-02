Луис ЭНРИКЕ: «Если это дерьмовое мнение, ты не обязан его уважать»

Главный тренер ПСЖ Луис Энрике прокомментировал критику в адрес своей команды после первого матча 1/2 финала Лиги чемпионов против «Баварии» (5:4).

Испанский специалист отметил, что большинству болельщиков нравится игра парижан. Сам он также доволен действиями команды на поле. Энрике подчеркнул, что всегда найдутся те, кому что-то не нравится.

«Я считаю, что не нужно уважать все мнения, потому что если это дерьмовое мнение, ты не обязан его уважать», – цитирует тренера ПСЖ журналист Николо Скира.

Энрике заверил журналистов, что не собирается ничего менять в действиях своей команды.

«Большинство людей, которые любят футбол, оценили то, что мы продемонстрировали», – резюмировал он.

Ответный матч между ПСЖ и «Баварией» состоится в Мюнхене 6 мая.