«Лучший матч в моей жизни». Артета удивил заявлением о конкурентах в ЛЧ
Испанский тренер никогда такого не видел
Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился своим мнением о матче полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» (5:4).
Во втором полуфинале команда испанца сыграла вничью с мадридским «Атлетико» (1:1).
«ПСЖ – «Бавария», вероятно, лучший матч, который я когда-либо видел. Я никогда не видел ничего подобного. Но когда я смотрю на количество минут и свежесть тех игроков, то я не удивлен…», – сказал специалист.
Тренер «Арсенала» пожаловался на то, что у его игроков меньше времени на отдых из-за графика АПЛ и Лиги чемпионов.
Ответный матч «Арсенал» – «Атлетико» состоится 5 мая в Лондоне. Поединок «Бавария» – «ПСЖ» запланирован на день позже в Мюнхене.
