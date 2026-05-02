  4. «Лучший матч в моей жизни». Артета удивил заявлением о конкурентах в ЛЧ
02 мая 2026, 10:40 | Обновлено 02 мая 2026, 11:09
Испанский тренер никогда такого не видел

Getty Images/Global Images Ukraine. Микель Артета

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета поделился своим мнением о матче полуфинала Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» (5:4).

Во втором полуфинале команда испанца сыграла вничью с мадридским «Атлетико» (1:1).

«ПСЖ – «Бавария», вероятно, лучший матч, который я когда-либо видел. Я никогда не видел ничего подобного. Но когда я смотрю на количество минут и свежесть тех игроков, то я не удивлен…», – сказал специалист.

Тренер «Арсенала» пожаловался на то, что у его игроков меньше времени на отдых из-за графика АПЛ и Лиги чемпионов.

Ответный матч «Арсенал» – «Атлетико» состоится 5 мая в Лондоне. Поединок «Бавария» – «ПСЖ» запланирован на день позже в Мюнхене.

Андрей Плыгун Источник: Фабрицио Романо
