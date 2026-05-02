Решение принято. Реал исключил звездного тренера из списка кандидатов
Аллегри не будет в Мадриде
Руководство мадридского «Реала» отказалось от идеи пригласить Массимилиано Аллегри на пост главного тренера «сливочных».
Источник сообщает, что нынешний руководитель «Милана» был кандидатурой, которую продвигал лично президент «Реала» Флорентино Перес, однако в итоге было решено отказаться от этого варианта в пользу других специалистов.
На данный момент главным претендентом на пост главного тренера королевского клуба остается Жозе Моуринью, который в прошлом уже возглавлял первую команду «Реала», а сейчас работает в «Бенфике». Также руководство рассматривает нескольких тренеров из клубов АПЛ.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
