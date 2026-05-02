  4. Решение принято. Реал исключил звездного тренера из списка кандидатов
02 мая 2026, 10:58
Решение принято. Реал исключил звездного тренера из списка кандидатов

Аллегри не будет в Мадриде

Массимилиано Аллегри

Руководство мадридского «Реала» отказалось от идеи пригласить Массимилиано Аллегри на пост главного тренера «сливочных».

Источник сообщает, что нынешний руководитель «Милана» был кандидатурой, которую продвигал лично президент «Реала» Флорентино Перес, однако в итоге было решено отказаться от этого варианта в пользу других специалистов.

На данный момент главным претендентом на пост главного тренера королевского клуба остается Жозе Моуринью, который в прошлом уже возглавлял первую команду «Реала», а сейчас работает в «Бенфике». Также руководство рассматривает нескольких тренеров из клубов АПЛ.

По теме:
Кейн, Мбаппе, Холанд. Как выглядит список лидеров в гонке за Золотую бутсу
«Цыганков слабый». Украинцу вынесли суровый вердикт в Испании
Худший на поле. Известна оценка Цыганкова за матч против Мальорки
Андрей Плыгун Источник: Marca
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
Хоккей | 01 мая 2026, 13:06 11
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание

Сложно давать прогноз на чемпионат мира в дивизионе 1A

Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Футбол | 02 мая 2026, 08:08 22
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб
Источник: Туран решил покинуть Шахтер и выбрал себе новый клуб

Тренер хочет попробовать свои силы в «Галатасарае»

ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Бокс | 02.05.2026, 08:47
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Челси определил судьбу Мудрика после четырехлетней дисквалификации
Футбол | 02.05.2026, 09:45
Челси определил судьбу Мудрика после четырехлетней дисквалификации
Челси определил судьбу Мудрика после четырехлетней дисквалификации
Коуч Кривбасса разнес арбитров после безумного матча УПЛ: «Это позор»
Футбол | 02.05.2026, 08:09
Коуч Кривбасса разнес арбитров после безумного матча УПЛ: «Это позор»
Коуч Кривбасса разнес арбитров после безумного матча УПЛ: «Это позор»
Популярные новости
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 41
Футбол
Челси принял решение по поводу Мудрика после дисквалификации на четыре года
Челси принял решение по поводу Мудрика после дисквалификации на четыре года
01.05.2026, 06:12
Футбол
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
01.05.2026, 09:03 21
Футбол
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 71
Теннис
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
01.05.2026, 00:03
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ подтвердила контрольный матч сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ подтвердила контрольный матч сборной Украины
30.04.2026, 17:59 5
Футбол
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 27
Футбол
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
