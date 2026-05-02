Игрок Карпат предупредил ЛНЗ перед матчем УПЛ: «Мы хотим побеждать»

Полузащитник львовских Карпат Марко Сапуга эксклюзивно для Sport.ua рассказал о настройке «львов» на игру против черкасского ЛНЗ в 26 туре УПЛ.

– Следующий матч Карпаты проведут против черкасского ЛНЗ. Это мог быть обычный рядовой поединок, если бы не фактор Виталия Пономарева. Чего ожидаете от этой игры? Ожидаете встречи с Виталием Юрьевичем?

– Думаю, будет трудный поединок с хорошим соперником. Они борются за еврокубки, но осталось еще 5 туров. На мой взгляд, ЛНЗ до последнего матча будет бороться за попадание в еврокубки. На игру против ЛНЗ мы будем настраиваться с полной самоотдачей, как и на каждую. Мы хотим побеждать и радовать наших фанатов.

Фактор Виталия Юрьевича? Думаю, это тоже может сыграть свою роль. Многие ребята с ним работали, знают, как он работает, как настраивает ребят. Мы сейчас в Карпатах, у нас свой тренерский штаб, у которого свое видение. Будем играть так, как нам скажут наши тренеры, – сказал Марко.

Матч Карпаты – ЛНЗ состоится в субботу, 2 мая. Стартовый свисток на Арене-Львов прозвучит в 18.00 по киевскому времени.