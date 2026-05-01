  4. ЛНЗ получит усиление перед матчем УПЛ. Это воспитанник Шахтера
Украина. Премьер лига
01 мая 2026, 15:39 | Обновлено 01 мая 2026, 16:00
ЛНЗ получит усиление перед матчем УПЛ. Это воспитанник Шахтера

Вячеслав Танковский вернулся в общую группу «фиолетовых»

ФК ЛНЗ. Вячеслав Танковский

В субботу, 2 мая, черкасский ЛНЗ проведет матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, где соперником команды Виталия Пономарева станут львовские «Карпаты».

Накануне матча в общую группу «фиолетовых» вернулся украинский полузащитник Вячеслав Танковский, который успел залечить повреждения и готов к игре.

Танковский – воспитанник донецкого Шахтера. Также Вячеслав успел поиграть за Зарю, Металлист, Полесье, СК Днепр-1 и другие клубы. В расположение ЛНЗ полузащитник присоединился еще зимой 2025 года.

Матч Карпаты – ЛНЗ состоится в субботу, 2 мая. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.

По теме:
Феерия на паузе. Матч Полтава – Кривбасс прерван из-за тревоги
Полтава – Кривбасс. Видео голов и обзор (обновляется)
Вторая лига. Матчи 1 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Олег Вахоцкий Источник: ФК ЛНЗ
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
Бокс | 01 мая 2026, 06:02 10
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине

Социальная сеть X ограничила доступ к части контента на странице чемпиона

Арда ТУРАН: «Я знал, что мы могли выиграть у Кристал Пэлас»
Футбол | 01 мая 2026, 15:58 0
Арда ТУРАН: «Я знал, что мы могли выиграть у Кристал Пэлас»
Арда ТУРАН: «Я знал, что мы могли выиграть у Кристал Пэлас»

Наставник Шахтера прокомментировал поражение в полуфинале ЛК

Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Футбол | 30.04.2026, 16:40
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Футбол | 01.05.2026, 00:12
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность
Футбол | 01.05.2026, 10:01
Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность
Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность
Популярные новости
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 108
Футбол
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 18
Футбол
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
29.04.2026, 22:59 4
Теннис
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
30.04.2026, 02:45
Бокс
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 14
Футбол
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз на матч 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
Марта Костюк – Линда Носкова. Прогноз на матч 1/4 финала WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 19:44 9
Теннис
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 19
Футбол
