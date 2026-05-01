ЛНЗ получит усиление перед матчем УПЛ. Это воспитанник Шахтера

В субботу, 2 мая, черкасский ЛНЗ проведет матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, где соперником команды Виталия Пономарева станут львовские «Карпаты».

Накануне матча в общую группу «фиолетовых» вернулся украинский полузащитник Вячеслав Танковский, который успел залечить повреждения и готов к игре.

Танковский – воспитанник донецкого Шахтера. Также Вячеслав успел поиграть за Зарю, Металлист, Полесье, СК Днепр-1 и другие клубы. В расположение ЛНЗ полузащитник присоединился еще зимой 2025 года.

Матч Карпаты – ЛНЗ состоится в субботу, 2 мая. Стартовый свисток раздастся в 18:00 по киевскому времени.