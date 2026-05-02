Шахтер лаконично обратился к капитану сборной Украины

Сегодня, 2 мая, день рождения отмечает капитан национальной сборной Украины и донецкого Шахтера Николай Матвиенко, которому исполнилось 30 лет.

«День рождения капитана! Поздравляем Николая Матвиенко с юбилеем», – лаконично говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Николай Матвиенко провел 39 матчей за донецкий «Шахтер». Контракт защитника с «горняками» действует до 31 декабря 2027 года.