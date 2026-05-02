02 мая 2026, 11:18 | Обновлено 02 мая 2026, 12:34
Шахтер лаконично обратился к капитану сборной Украины

Николай Матвиенко отмечает день рождения

02 мая 2026, 11:18 | Обновлено 02 мая 2026, 12:34
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Сегодня, 2 мая, день рождения отмечает капитан национальной сборной Украины и донецкого Шахтера Николай Матвиенко, которому исполнилось 30 лет.

«День рождения капитана! Поздравляем Николая Матвиенко с юбилеем», – лаконично говорится в сообщении.

В нынешнем сезоне Николай Матвиенко провел 39 матчей за донецкий «Шахтер». Контракт защитника с «горняками» действует до 31 декабря 2027 года.

По теме:
«Мы не будем бороться с Шахтером». Тренер ЛНЗ сделал откровенное заявление
Александрия – Колос. Стали известны стартовые составы
ОФИЦИАЛЬНО. АЕК продлил контракт с бывшей звездой киевского Динамо
Николай Матвиенко Шахтер Донецк Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу сборная Украины по футболу
Олег Вахоцкий Источник: ФК Шахтер Донецк
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Футбол | 02 мая 2026, 09:28 8
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение

Президент «Реала» готов отпустить украинца

ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
Бокс | 02 мая 2026, 08:47 1
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»
ВЕРХОВЕН: «Мы отказались от боя. Фьюри предложил другой поединок»

Нидерландец должен был сначала сразиться с Джошуа, но из этого ничего не вышло

В деле Мудрика появился шанс. Юрист назвал три сценария
Футбол | 02.05.2026, 08:57
В деле Мудрика появился шанс. Юрист назвал три сценария
В деле Мудрика появился шанс. Юрист назвал три сценария
Забарный и Сафонов не попали в заявку ПСЖ на матч чемпионата Франции
Футбол | 02.05.2026, 12:17
Забарный и Сафонов не попали в заявку ПСЖ на матч чемпионата Франции
Забарный и Сафонов не попали в заявку ПСЖ на матч чемпионата Франции
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
Хоккей | 02.05.2026, 10:30
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
Популярные новости
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 27
Футбол
Челси принял решение по поводу Мудрика после дисквалификации на четыре года
Челси принял решение по поводу Мудрика после дисквалификации на четыре года
01.05.2026, 06:12
Футбол
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
01.05.2026, 16:23
Снукер
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
01.05.2026, 09:38 15
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07 2
Бокс
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ подтвердила контрольный матч сборной Украины
ОФИЦИАЛЬНО. УАФ подтвердила контрольный матч сборной Украины
30.04.2026, 17:59 5
Футбол
