  4. Аргентинский журналист поедет на 18-й чемпионат мира. Ему 91 год
01 мая 2026, 23:23 |
Аргентинский журналист поедет на 18-й чемпионат мира. Ему 91 год

Энрике Макайя Маркес не пропускает чемпионаты мира с 1958 года

Getty Images/Global Images Ukraine. Энрике Макайя Маркес

В свой 91 год Энрике Макайя Маркес стоит на пороге новой вехи в спортивной журналистике: если его присутствие на чемпионате мира 2026 года подтвердится, он будет освещать свой 18-й чемпионат мира подряд, установив мировой рекорд и утвердившись в качестве самого долго работающего и стабильного комментатора этого культового турнира.

Его связь с чемпионатом мира началась на чемпионате мира по футболу 1958 года в Швеции, и с тех пор он не пропустил ни одного турнира. Его непрерывное присутствие на протяжении более шести десятилетий сделало его журналистом с самым большим опытом освещения чемпионатов мира в мире.

Агрегатор такси Cabify оплатил его поездку на ЧМ-2026. За это Маркес снялся в рекламе, где он безуспешно пытается попасть на турнир разными способами, а потом просто вызывает такси до Канзас-Сити.

Оце дійсно досягнення - побував на 17 чемпіонатах світу! 
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35
Футбол
Киевстар стал официальным транслятором боя Александр Усик – Рико Верховен
01.05.2026, 10:07
Бокс
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31
Футбол
Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность
01.05.2026, 10:01
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
01.05.2026, 13:06
Хоккей
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
01.05.2026, 00:03
Футбол
