В свой 91 год Энрике Макайя Маркес стоит на пороге новой вехи в спортивной журналистике: если его присутствие на чемпионате мира 2026 года подтвердится, он будет освещать свой 18-й чемпионат мира подряд, установив мировой рекорд и утвердившись в качестве самого долго работающего и стабильного комментатора этого культового турнира.

Его связь с чемпионатом мира началась на чемпионате мира по футболу 1958 года в Швеции, и с тех пор он не пропустил ни одного турнира. Его непрерывное присутствие на протяжении более шести десятилетий сделало его журналистом с самым большим опытом освещения чемпионатов мира в мире.

Агрегатор такси Cabify оплатил его поездку на ЧМ-2026. За это Маркес снялся в рекламе, где он безуспешно пытается попасть на турнир разными способами, а потом просто вызывает такси до Канзас-Сити.