Челси определил судьбу Мудрика после четырехлетней дисквалификации
Клуб поддерживает игрока
Вингер «Челси» Михаил Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию.
В настоящее время украинец пытается обжаловать это решение, подав апелляцию в Спортивный арбитражный суд.
По информации источника, в «Челси» не собираются отказываться от игрока, несмотря на дисквалификацию. Лондонский клуб продолжает поддерживать футболиста и не планирует принимать никаких кадровых решений до окончательного вердикта суда.
Таким образом, будущее Мудрика в значительной степени будет зависеть от решения CAS, которое может повлиять как на продолжительность наказания, так и на дальнейшую карьеру украинца на «Стэмфорд Бридж».
