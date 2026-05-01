  4. Челси определил судьбу Мудрика после четырехлетней дисквалификации
01 мая 2026, 23:30
Михаил Мудрик

Вингер «Челси» Михаил Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию.

В настоящее время украинец пытается обжаловать это решение, подав апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

По информации источника, в «Челси» не собираются отказываться от игрока, несмотря на дисквалификацию. Лондонский клуб продолжает поддерживать футболиста и не планирует принимать никаких кадровых решений до окончательного вердикта суда.

Таким образом, будущее Мудрика в значительной степени будет зависеть от решения CAS, которое может повлиять как на продолжительность наказания, так и на дальнейшую карьеру украинца на «Стэмфорд Бридж».

Лидс убедительно переиграл Бернли и обезопасил себя от вылета из АПЛ
Полиция составила протокол, а Евролига дисквалифицировала владельца ПАО
Холанд был прав. В Англии признали: защитника Арсенала надо было удалять
Источник: talkSPORT
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Футбол | 01 мая 2026, 07:38 18
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение

Тренер решил дать Алексею Гусеву шанс проявить себя

Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Бокс | 01 мая 2026, 05:32 1
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен
Где смотреть онлайн бой Александр Усик – Рико Верховен

Вечером 23 мая пройдет вечер бокса возле пирамид в египетской Гизе

Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Футбол | 01.05.2026, 08:23
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Шесть голов и драматическая развязка. Полтава сыграла вничью с Кривбассом
Футбол | 01.05.2026, 19:06
Шесть голов и драматическая развязка. Полтава сыграла вничью с Кривбассом
Шесть голов и драматическая развязка. Полтава сыграла вничью с Кривбассом
Фанаты в гневе. Цыганков получил желтую карточку в матче Ла Лиги
Футбол | 01.05.2026, 22:55
Фанаты в гневе. Цыганков получил желтую карточку в матче Ла Лиги
Фанаты в гневе. Цыганков получил желтую карточку в матче Ла Лиги
Популярные новости
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
ВИДЕО. Усик поддержал Джошуа: Цель – абсолютное чемпионство
30.04.2026, 02:45
Бокс
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
01.05.2026, 00:03
Футбол
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
30.04.2026, 16:40 4
Футбол
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 19
Футбол
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
30.04.2026, 00:29
Бокс
