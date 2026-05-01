Челси определил судьбу Мудрика после четырехлетней дисквалификации

Вингер «Челси» Михаил Мудрик получил четырехлетнюю дисквалификацию.

В настоящее время украинец пытается обжаловать это решение, подав апелляцию в Спортивный арбитражный суд.

По информации источника, в «Челси» не собираются отказываться от игрока, несмотря на дисквалификацию. Лондонский клуб продолжает поддерживать футболиста и не планирует принимать никаких кадровых решений до окончательного вердикта суда.

Таким образом, будущее Мудрика в значительной степени будет зависеть от решения CAS, которое может повлиять как на продолжительность наказания, так и на дальнейшую карьеру украинца на «Стэмфорд Бридж».