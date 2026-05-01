  Тарас МОРОЗ: «Нам действительно не хватило мастерства»
Тарас МОРОЗ: «Нам действительно не хватило мастерства»
ФК Оболонь Киев. Тарас Мороз

Защитник киевской Оболони Тарас Мороз прокомментировал поражение от житомирского Полесья (1:3) в матче 25-го тура Украинской Премьер-лиги:

— Ты отыграл весь матч против Полесья. Как оценишь игру команды?

— В целом, после того как мы пропустили первый мяч, соперник очень грамотно перестроился: отдал нам инициативу, мяч, начал играть вторым номером. У нас был шанс вернуться в игру, но, к сожалению, мы им не воспользовались.

— В один момент команда даже играла в большинстве. Почему не удалось переломить ход матча?

— Нам действительно не хватило мастерства в завершающей стадии. Мы должны были контролировать игру, но соперник подловил нас на быстрых переходах, заработал стандарты и реализовал свои моменты. Это более опытная и мастерская команда.

— Несмотря на счет 3:1, был ли шанс отыграться?

— Да, шанс был. Мы владели мячом, создавали моменты, но не хватило качества в последней трети поля. В таких матчах это решает все.

— Впереди матч против Кудровки — соседа по турнирной таблице. Что скажешь об этом сопернике?

— Это будет очень принципиальная игра. Как для нас, так и для них. Кудровка — боевая команда, с неплохой линией атаки. Ожидаем сложный матч и серьезную борьбу.

— Можно ли сказать, что это один из ключевых матчей сезона?

— Да, без преувеличения. В нашей ситуации нам нужно побеждать. Это те игры, которые многое решают.

— Дальше еще один важный матч — против Эпицентра. Есть ли дополнительное давление на команду из-за таких поединков?

— Думаю, что да. Чувствуется ответственность, ведь это наши прямые конкуренты. Все понимают значение этих матчей. Но команда готовится, и мы настраиваемся максимально серьезно.

— Можно ли сказать, что в этих играх решается судьба команды?

— Думаю, что да. Это прямые матчи, где нужно набирать очки, чтобы сохранить место в Премьер-лиге и избежать переходных матчей. В определенном смысле здесь решается наша судьба.

чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Полесье Житомир Полесье - Оболонь Тарас Мороз
Дмитрий Вус Источник: ФК Оболонь
