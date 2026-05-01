До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги

Однажды все болельщики «Реала» соберутся у «Бернабеу». Каждый будет в хорошем настроении. Даже если это будет будний день. Многие придут с друзьями, чтобы разделить с ними радостный момент. А некоторые не найдут компании, но отправятся на стадион одни, чтобы быть с клубом в этот день. День, когда «Реал» представит новую статую. Своей легенды. Знакового для себя игрока. Того, кто, пусть и не выиграл для «сливочных» титулов, был в нужное время в нужном месте и не подвел. И вот со статуи снимут брезент. Она засияет под лучами мадридского солнца. Болельщики зааплодируют так громко, что у каждого на этом мероприятии не останется сомнений: прямо сейчас возле «Бернабеу» собрались все жители столицы. Кто-то затянет фирменную песню о футболисте. Сын спросит у отца, чья это статуя, а тот в ответ не сдержит слез. В тот день каждый желающий сможет прикоснуться к монументу и поблагодарить Камавингу за ту красную карточку в плей-офф ЛЧ сезона 25/26. Ту самую, благодаря которой команда избежала исторического позора в Париже. Ведь если в столице Франции 5 пропускает даже «Бавария», то страшно представить, что бы там пережил «Реал»…

Шутки шутками, но после топ-матча ЛЧ на этой неделе стало только лучше понятно, насколько же не готов к противостояниям такого уровня был и остается «Реал». К чему готовы и нет другие клубы Ла Лиги на этой неделе, определимся в абзацах ниже.

1.05. Жирона – Мальорка, Х2, кф. 1.69

С момента травмы Ваната «Жирона» забила всего 5 голов в 4 матчах, причем ни один футболист на этом отрезке не отличился дважды, а целых 2 мяча – это пенальти и автогол. У команды нет бомбардира. В атаке есть сильный Цыганков, но тот не может ассистировать самому себе. К тому же, в последнее время он сдал в результативности: в 5 последних турах оформил лишь 1 результативное действие, но и то – добивание в пустые ворота. Короче, у «Жироны» проблемы с атакой, поэтому в 3 матчах без Ваната в старте команда набрала лишь 1 очко. В противовес этому за «Мальорку» играет второй бомбардир чемпионата Мурики. В том числе потому она и не уступила в 5 из 7 последних матчей лиги. На этом отрезке шокировала даже сам «Реал» (2:1). «Мальорка» весь сезон неубедительна в гостях, но и домашняя «Жирона» – это лишь 6 побед с 16 попыток, а против команд ниже нее в таблице (сейчас там и «Мальорка») – лишь 1 с 4.

2.05. Вильярреал – Леванте, П1+ТБ1.5, кф. 1.92

«Вильярреал» доигрывает сезон, но даже так уходит в отрыв от «Атлетико»: уже опережает «матрасников» в турнирной таблице на 5 очков. Лучший бомбардир прошлого сезона Перес либо не играет, либо проваливает матчи – зато уже 2 тура забивает наш старый знакомый Пепе. И если в гостях «субмарина» еще позволяет себе терять очки, то дома прямо сейчас пребывает на серии из 5 последовательных побед. Да и вообще: со старта сезона Ла Лиги победила на собственном поле в 13 из 16 матчей, против команд ниже 5 строчки таблицы – в 13 из 13. То есть ни одного промаха. Не помешали ни календарь с 2 матчами в неделю, ни участие в ЛЧ, ни травмы. Так почему «Вильярреал» должен оступиться сейчас, когда может официально гарантировать себе место в сезонной топ-4? «Леванте» – аутсайдер. В последнее время в форме, но с начала сезона уступил клубам топ-4 в 3 из 3 выездных матчей, а командам топ-3 – в 5 из 5 матчей лиги. 9 последних домашних побед «Вильярреал» одержал через ТБ1.5.

2.05. Валенсия – Атлетико, ИТБ1(1.5), кф. 1.83

В последних турах Ла Лиги забивать будут нуждающиеся, а не лучшие. «Атлетико» неделями играет в чемпионате резервистами. А против «Валенсии» вынужден выходить между матчами с «Арсеналом» в ЛЧ, поэтому шансы увидеть Альвареса и основной состав мадридцев на выходных близки к нулю. На что способны запасные? Отвечает статистика: «Атлетико» пропустил 12 мячей за 5 последних туров Ла Лиги. В каждом – минимум дважды. Причем на календарь все не свалить, ведь за этот отрезок «матрасников» больше одного раза даже «Эльче» огорчал (2:3). Так что да, этот «Атлетико» может пропустить много от кого угодно. От «Валенсии» – точно. Она среди претендентов на вылет… но по ожидаемым очкам в топ-7 лучших клубов чемпионата. То есть да, год провальный – но только из-за плохой реализации. Футбол есть. А на «Месталье» в последнее время есть и забитые: три раза подряд на этом поле «Валенсия» пробила ИТБ1.5. Ну, будет четвертый.

2.05. Алавес – Атлетик, Обе забьют, кф. 1.8

«Атлетик» – команда, склонная играть нерезультативно. Но в гостях это просто не получается из-за слабой обороны: за пределами Бильбао команда пропустила аж в 14 из 16 выездных матчей сезона Ла Лиги. Исключения – выездные матчи против «Эльче» и «Леванте», новичков чемпионата. Все, кто хоть немного сильнее, забивали. Последний раз «Атлетик» играл на ноль в гостях еще в далеком ноябре. Пропустит снова. Тем более от соперника, который находится на серии из 7 туров подряд с забитыми голами. Правда, серия «Алавеса» с пропущенными еще длиннее – 18 матчей в чемпионате! То есть почти полный круг. Команда не смогла сыграть на ноль ни с кем, даже с аутсайдерами. Сменила тренера – и продолжила пропускать. Сможет ли она сдержать атаку недавнего участника ЛЧ с наконец-то здоровыми Уильямсами в составе? Вопрос риторический. 7 туров подряд «Алавес» заносит проход по ставке «обе забьют». В 3 из 5 последних матчей он успевал и отличиться, и пропустить еще до перерыва.

2.05. Осасуна – Барселона, Обе забьют, кф. 1.52

Флик – перфекционист. Да, титул де-факто уже у «Барселоны», но официально – нет. Да и Ханси даже перед матчами с «Атлетико» в плей-офф ЛЧ использовал основных футболистов, так почему же теперь он должен прибегнуть к ротации и не найти правильных слов для мотивации игроков? «Барселона» снова проведет сильный матч в атаке. Без Ямаля создаст меньше обычного, но на прошлой неделе забила 2 гола в ворота «Хетафе» и без него. Ольмо, Фермина, Торреса и Левандовского должно хватить. Да и защита «Осасуны» не то чтобы идеальна: у команды лишь 1 матч на ноль с 9 последних попыток. Поэтому, если местные хотят претендовать на результат, должны забивать в ворота каталонцев. Шансы есть, ведь со старта сезона «Осасуна» отличилась… во всех домашних матчах. Да, ни одного исключения в Ла Лиге. Ни против слабых, ни против сильнейших. «Реал» здесь в последний раз уступал 1:2, «Барселона» в прошлом сезоне – 2:4. А «Осасуна» сейчас еще и на еврокубки претендует, так что отбывать номер в игре с чемпионом вряд ли планирует.

3.05. Сельта – Эльче, Обе забьют, кф. 1.71

«Сельта» закончилась. Не хватило на весну то ли сил, то ли мотивации. Команда подарила «Овьедо», клубу с последнего места в таблице ЛЛ, первую и единственную разгромную победу в сезоне (0:3). Вылетела от «Фрайбурга» из ЛЕ без каких-либо шансов (1:6 после 180 минут). Проиграла матч, в котором вела 3:0. Уступила в чемпионате в 3 последовательных турах. И вот после этого должна прервать свою серию из 8 матчей подряд с пропущенными голами в лиге? Не верю. «Сельта» слишком не в форме, чтобы сыграть на ноль. А «Эльче» впервые в сезоне на серии из 3 побед подряд. Так что забитый гол гостей намечается. Как и их пропущенный: «Эльче» в 16 выездных матчах сезона Примеры смог сыграть на ноль… 0 раз. Неделю назад он не удержал даже атаку «Овьедо» (2:1), так какие шансы, что теперь справится с нападением недавнего участника еврокубков и команды из верхней половины таблицы? «Сельта» заслуживает критики и плохо играет в футбол, но забивала дома в 7 из 8 последних матчей Ла Лиги.

3.05. Хетафе – Райо Вальекано, Обе забьют: нет, кф. 1.57

Матч с высоким потенциалом завершиться даже без голов вообще. У «Хетафе» 28 забитых после 33 туров Ла Лиги – это второй худший показатель во всем чемпионате. Менее эффективно атакует только команда с 20 строчки таблицы. А сам «Хетафе» при таком футболе в атаке в турнирной топ-6. Секрет? Надежная защита. Без учета матчей с «Барселоной» и «Реалом» команда пропустила лишь 27 голов в 29 турах, на своем поле – 10 в 14. Среди лучших в лиге по количеству сыгранных на ноль матчей. В 6 из 12 последних туров «Хетафе» не пропустил – в топ-форме. «Райо» забивает в среднем меньше гола за выезд в Ла Лиге, поэтому легко может не отличиться. С начала сезона «Вальекано» в гостях уже играл со счетом 0:0, а обменялся голами с соперником лишь в 5 из 16 случаев. В остальных либо не забил сам, либо не позволил оппоненту. Любимый победный счет команды в сезоне – 1:0, самый популярный проигрышный – 0:1. Намечается типичный матч до гола.

3.05. Бетис – Овьедо, Обе забьют, кф. 1.95

В первом круге «Овьедо» возил «Бетис» целый тайм. Не победил, но свой гол забил (1:1). Это был один из первых матчей аутсайдера после смены тренера. С ним проблемный коллектив сразу начал забивать и продолжает до сих пор: прямо сейчас он на 7-матчевой серии с голами в лиге. Один из них команда забила «Вильярреалу», аж 3 в гостях – «Сельте». То есть для «Овьедо» неважно, кто его соперник. Больше нет: очки нужно брать во всех матчах. Шансы на сохранение прописки – мизерные, но пока остаются. Нужно побеждать почти всегда, счет 0:0 – плохой. Поэтому и легко поверить в гол гостей. Как и в забитый мяч хозяев, ведь и атака «Бетиса» в порядке. Он отличился в 3 турах подряд, в последнем – даже в воротах «Реала». Вылетел из ЛЕ, поэтому теперь должен изо всех сил защищать свое 5 место в чемпионате: вдруг оно станет лигочемпионским? А для этого нужно забивать. Ранее «Бетис» отличился в 4 из 4 матчей лиги против клубов из зоны вылета, в 3 из 4 – больше раза.

3.05. Эспаньол – Реал Мадрид, Ф2(–1), кф. 2.2

Играет ли «Реал» в хороший футбол? Нет. Побеждает ли он регулярно в последнее время? Тоже нет. Доживает последние дни с Арбелоа. Не может найти мотивацию. Все это понятно, но… соперник еще хуже. «Эспаньол» без побед на протяжении 16 туров чемпионата. Только за последние несколько не реализовал пенальти, заработал красную карточку, пропустил на последних минутах – типичный набор для коллектива, который потерял веру в себя и собственные силы. «Эспаньол» больше не может побеждать. В 6 последних турах сыграл вничью лишь дважды, в обоих случаях – когда не пропустил. С «Реалом» на ноль не сыграет. Особенно сейчас, когда у мадридцев неожиданный буст: на поле не выйдет Мбаппе. С Килианом команда почти не побеждала, а вот в 5 последних матчах без него выиграла все 5 раз. Потому что Вини и Джуд больше берут на себя. Сделают это снова. «Плохой» «Реал» в этом сезоне победил в 23 турах Ла Лиги, в большинстве – с разницей больше, чем 1 гол.

4.05. Севилья – Реал Сосьедад, Обе забьют, кф. 1.75

«Севилья» в зоне вылета! Проблема в обороне: команда уже пропустила 55 голов в чемпионате. Больше всех. В лиге, где играют «Леванте» и «Эльче». По xPTS именно «Севилья» – худшая команда сезона. И вот сейчас она с таким бэкграундом сыграет против «Сосьедада», который забивал в 17 из 18 последних туров чемпионата, в гостях – во всех в 2026 году. Шансы не пропустить? Только математические. В 6 из 8 последних матчей чемпионата команда из Сан-Себастьяна забивала первый гол еще до перерыва, так что проблем с тем, чтобы огорчить худшую оборону страны, не будет. Но вот сыграть на ноль – сверхзадача для гостей. Просто сейчас «Сосьедад» на серии из 3 выездных матчей ЛЛ, в каждом из которых пропустил ровно по 3 гола. То есть защиты вообще нет. И не будет: благодаря победе в КИ коллектив может позволить себе исключительно развлекаться в последних турах чемпионата. В 2 из 3 последних матчей сыграл со счетом 3:3.

