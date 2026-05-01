Определился первый клуб, который гарантировал выход в Серию A

«Венеция» за один тур до завершения сезона в Серии B 2025/26 гарантировала себе место в топ-2 лиги и повышение в классе.

Команда завоевала путевку в Серию A после ничьей со «Специей» в 37-м туре (2:2).

На счету «Венеции» 79 очков и первое место, ниже второй позиции команда уже не опустится: отрыв от третьего места составляет четыре балла.

Клуб из одноименного города сумел вернуться в Серию A сразу после вылета из нее. В сезоне 2024/25 команда набрала 29 очков, заняла 19-е место и покинула высший дивизион Италии.

Заключительный тур этого сезона «Венеция» проведет дома против «Палермо». Матч состоится 8 мая в 21:30.

Прямой выход в Серию A также имеет шанс оформить «Фрозиноне», который занимает второе место в Серии B (78 очков). Для прямого повышения в классе команде достаточно не проиграть в последнем туре «Мантове».

