Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Определился первый клуб, который гарантировал выход в Серию A
Италия
01 мая 2026, 21:14 | Обновлено 01 мая 2026, 21:18
195
0

Определился первый клуб, который гарантировал выход в Серию A

«Венецию» ждет повышение в классе

Getty Images/Global Images Ukraine

«Венеция» за один тур до завершения сезона в Серии B 2025/26 гарантировала себе место в топ-2 лиги и повышение в классе.

Команда завоевала путевку в Серию A после ничьей со «Специей» в 37-м туре (2:2).

На счету «Венеции» 79 очков и первое место, ниже второй позиции команда уже не опустится: отрыв от третьего места составляет четыре балла.

Клуб из одноименного города сумел вернуться в Серию A сразу после вылета из нее. В сезоне 2024/25 команда набрала 29 очков, заняла 19-е место и покинула высший дивизион Италии.

Заключительный тур этого сезона «Венеция» проведет дома против «Палермо». Матч состоится 8 мая в 21:30.

Прямой выход в Серию A также имеет шанс оформить «Фрозиноне», который занимает второе место в Серии B (78 очков). Для прямого повышения в классе команде достаточно не проиграть в последнем туре «Мантове».

Турнирная таблица Серии В:

Венеция Серия A Серия B чемпионат Италии по футболу
Андрей Витренко
Андрей Витренко
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем