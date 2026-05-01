Сыграет ли Цыганков? Жирона объявила стартовый состав на матч с Мальоркой

В пятницу, 1 мая, состоится матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Мальорка».

Команды сыграют на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Тренеры команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Вингер сборной Украины Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут. Также в заявку на матч попал Владислав Крапивцов, который начнёт игру на скамейке запасных, а Владислав Ванат продолжает восстановление после травмы.

«Жирона» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. «Мальорка» расположилась на 17-й позиции, набрав 35 баллов.

Стартовые составы матча Ла Лиги Жирона – Мальорка