  4. Сыграет ли Цыганков? Жирона объявила стартовый состав на матч с Мальоркой
01 мая 2026, 21:05 | Обновлено 01 мая 2026, 21:11
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков

В пятницу, 1 мая, состоится матч 34-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся «Жирона» и «Мальорка».

Команды сыграют на стадионе «Монтиливи» в Жироне. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Тренеры команд определились со стартовыми составами на этот поединок. Вингер сборной Украины Виктор Цыганков выйдет на поле с первых минут. Также в заявку на матч попал Владислав Крапивцов, который начнёт игру на скамейке запасных, а Владислав Ванат продолжает восстановление после травмы.

«Жирона» занимает 15-е место в турнирной таблице, имея в активе 38 очков. «Мальорка» расположилась на 17-й позиции, набрав 35 баллов.

Стартовые составы матча Ла Лиги Жирона – Мальорка

По теме:
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Реал пытается уговорить Клоппа через его соседа-немца
Моуриньо высказался о возвращении в Реал и уходе из Бенфики
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
Хоккей | 01 мая 2026, 07:00 6
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины
ЧМ по хоккею. Расписание матчей сборной Украины

Турнир во втором по счету дивизионе

ВИДЕО. Тренер УПЛ сорвался после матча: «Этот судья – позор»
Футбол | 01 мая 2026, 20:06 1
ВИДЕО. Тренер УПЛ сорвался после матча: «Этот судья – позор»
ВИДЕО. Тренер УПЛ сорвался после матча: «Этот судья – позор»

Тренер Кривбасса ван Леувен недоволен арбитражем

Легенда Шахтера назвал причины поражения команды в Лиге конференций
Футбол | 01.05.2026, 13:50
Легенда Шахтера назвал причины поражения команды в Лиге конференций
Легенда Шахтера назвал причины поражения команды в Лиге конференций
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Футбол | 01.05.2026, 09:03
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
Бокс | 01.05.2026, 06:02
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
Популярные новости
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
29.04.2026, 22:59 4
Теннис
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
30.04.2026, 00:29
Бокс
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 19
Футбол
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
01.05.2026, 00:45 71
Теннис
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 14
Футбол
