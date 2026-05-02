Назван идеальный тренер для сборной Украины, который имеет огромный опыт

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Призетко назвал кандидатуру идеального тренера для сборной Украины после увольнения Сергея Реброва:

«Здесь и придумывать ничего не надо. Есть Мирон Маркевич – тренер с большой буквы, с огромным опытом, знанием нашего менталитета, он варится в нашем футболе.

Иностранец что может сделать? Приехать на неделю-полторы, провести короткий сбор, сыграть несколько матчей и уехать отдыхать. Страна не в той ситуации, когда помимо футбола о другом можно не думать.

Необходимо понимание важности побед сборной, ощущения друг друга. У тренера должно быть украинское сердце», – уверен Призетко.

Маркевич с июля 2024 года находится без работы после того, как покинул львовские «Карпаты», с которыми провел 29 матчей (20 побед, пять ничьих и четыре поражения).