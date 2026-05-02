02 мая 2026, 14:14 | Обновлено 02 мая 2026, 14:22
Назван идеальный тренер для сборной Украины, который имеет огромный опыт

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Призетко уверен в кандидатуре Мирона Маркевича

Getty Images/Global Images Ukraine. Мирон Маркевич

Бывший игрок киевского «Динамо» Александр Призетко назвал кандидатуру идеального тренера для сборной Украины после увольнения Сергея Реброва:

«Здесь и придумывать ничего не надо. Есть Мирон Маркевич – тренер с большой буквы, с огромным опытом, знанием нашего менталитета, он варится в нашем футболе.

Иностранец что может сделать? Приехать на неделю-полторы, провести короткий сбор, сыграть несколько матчей и уехать отдыхать. Страна не в той ситуации, когда помимо футбола о другом можно не думать.

Необходимо понимание важности побед сборной, ощущения друг друга. У тренера должно быть украинское сердце», – уверен Призетко.

Маркевич с июля 2024 года находится без работы после того, как покинул львовские «Карпаты», с которыми провел 29 матчей (20 побед, пять ничьих и четыре поражения).

По теме:
Шахтер лаконично обратился к капитану сборной Украины
Легенда Динамо пояснил, кто должен возглавить сборную Украины: «Он решает»
Бывший игрок Динамо назвал ключевой момент поражения Шахтера в ЛК
сборная Украины по футболу Мирон Маркевич Сергей Ребров Александр Призетко
Николай Тытюк Источник: Футбол 24
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Большая сенсация. В Англии назвали дату возвращения Мудрика
Футбол | 02 мая 2026, 07:44 5
Большая сенсация. В Англии назвали дату возвращения Мудрика
Большая сенсация. В Англии назвали дату возвращения Мудрика

Саймон Джордан ожидает возвращения украинца в конце 2026 года

Большая сумма. Шахтер принял решение по продаже лидера
Футбол | 01 мая 2026, 14:48 1
Большая сумма. Шахтер принял решение по продаже лидера
Большая сумма. Шахтер принял решение по продаже лидера

На вингера донецкого клуба нацелились «Сандерленд» и «Галатасарай»

Верес – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.05.2026, 13:30
Верес – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Верес – Эпицентр. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Футбол | 02.05.2026, 09:28
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
Перес принял решение по Лунину. Флорентино изменил свое мнение
До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
Футбол | 01.05.2026, 21:14
До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
До чемпионства еще неделя. Прогнозы на 34 тур Ла Лиги
Популярные новости
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
ПОВОРОЗНЮК: «Какой это тренер для сборной Украины? Ему 75 лет»
01.05.2026, 04:02 9
Футбол
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
Противостояние двух гигантов снукера. В полуфинале ЧМ сыграна вторая сессия
01.05.2026, 16:23
Снукер
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
30.04.2026, 16:40 4
Футбол
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
01.05.2026, 07:55 42
Футбол
Костюк on fire. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Костюк on fire. Определена финальная пара супертурнира WTA 1000 в Мадриде
01.05.2026, 01:22 3
Теннис
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
Турки Аль-Шейх готовит очередную бомбу. Один из величайших боев в боксе
01.05.2026, 04:02
Бокс
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
