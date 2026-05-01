Виливальд опроверг слова своего тренера в адрес рефери: Забивал с фолом

Защитник «Кривбасса» Владимир Виливальд дал комментарий после игры с «Полтавой» (3:3).

– После того, как счет стал 2:0 в вашу пользу, почему соперник быстро переломил ход поединка?

– Не хватило дисциплины в обороне, где-то коммуникации. Забили два быстрых мяча и расслабились. Надо всегда быть в игре. Мы потеряли много эмоций именно в игре с «Динамо». Сегодня нам не хватило.

– У вас интернациональная линия обороны. Может быть, нужно было просто надежнее сыграть и закрывать матч?

– Кто-то, должно быть, думал, что игра победная, где-то не добежал и снял с себя ответственность. Также вышел Карлос Рохас. Полагаю, неплохой матч сыграл, но не хватило коммуникации именно с ним. Мы вернулись в игру, создавали много моментов и наиграли на свой камбэк. Но там был фол.

– Вы признаете, что там был фол? Что на душе, когда отменили победный гол?

– Уже все хорошо, я отошел. Понимаю, это игра, это футбол, эмоции. Да, до последнего радовался и верил в то, что гол засчитают. Сразу флешбек с игры с ЛНЗ. Пожалуй, делаю что-то не то. Не хватает мне удачи. Только плодотворный труд, все мои голы впереди.