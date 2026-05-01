Трофей близко. Синнер одолел француза и вышел в финал Мастерса в Мадриде
Янник обыграл Артура Фиса в двух сетах в поединке 1/2 финала
Первый номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер впервые сыграет тв финале грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.
Синнер одолел француза Артура Фиса (ATP 25) в двух сетах за 1 час и 27 минут – 6:2, 6:4.
Счет очных встреч игроков – 2:0 в пользу итальянца.
Синнер стал четвертым игроком в истории, который дошел до финалов на девяти Мастерсах, после Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича.
Итальянец оформил 350-ю победу за 438 матчей на уровне Тура. Лишь Рафаэль Надаль смог достичь такого показателя побед за меньшее количество сыгранных поединков (429).
В борьбе за трофей Янник сразится с победителем матча Александер Блокс – Александр Зверев.
ATP 1000 Мадрид. Грунт, полуфинал
Янник Синнер [1] – Артур Фис [21] – 6:2, 6:4
Видеообзор матча
Фотогалерея матча
Инфографика
9 - Since 1990, Jannik Sinner is now the fourth player to reach the final at nine ATP Masters 1000 events after Rafael Nadal, Roger Federer and Novak Djokovic – Sinner (41) has achieved the feat in the fewest main draws. Unfathomable.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @atptour pic.twitter.com/rxa07SbXNL— OptaAce (@OptaAce) May 1, 2026
350 - Jannik Sinner has claimed a 350th career match win at ATP level – since the inaugural ATP Tour season in 1990, only Rafael Nadal (429) has achieved the feat in fewer matches than Sinner (438). Milestone.#MMOPEN | @MutuaMadridOpen @atptour pic.twitter.com/YGrlOCPZYi— OptaAce (@OptaAce) May 1, 2026
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Кеи Нисикори завершит карьеру в конце этого сезона
Полтавчане продают клубный автобус