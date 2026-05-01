  4. Трофей близко. Синнер одолел француза и вышел в финал Мастерса в Мадриде
01 мая 2026, 18:40 | Обновлено 01 мая 2026, 19:11
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Первый номер мирового рейтинга ATP Янник Синнер впервые сыграет тв финале грунтового турнира ATP 1000 в Мадриде.

Синнер одолел француза Артура Фиса (ATP 25) в двух сетах за 1 час и 27 минут – 6:2, 6:4.

Счет очных встреч игроков – 2:0 в пользу итальянца.

Синнер стал четвертым игроком в истории, который дошел до финалов на девяти Мастерсах, после Рафаэля Надаля, Роджера Федерера и Новака Джоковича.

Итальянец оформил 350-ю победу за 438 матчей на уровне Тура. Лишь Рафаэль Надаль смог достичь такого показателя побед за меньшее количество сыгранных поединков (429).

В борьбе за трофей Янник сразится с победителем матча Александер Блокс – Александр Зверев.

ATP 1000 Мадрид. Грунт, полуфинал

Янник Синнер [1] – Артур Фис [21] – 6:2, 6:4

