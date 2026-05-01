Тайное оружие. Клуб АПЛ приглашал на тренировки бойца ММА

Главный тренер «Брайтона» Фабиан Хюрцелер рассказал, что английский клуб привлекал к тренировкам представителя смешанных боевых искусств (ММА).

Специалист приглашал бойца к работе с командой с одной целью: улучшить игру на стандартных положениях.

Фабиан стремился повысить способность футболистов постоянно находиться под давлением и вести борьбу на поле так, как этого требуют современные тенденции игры.

«Это было несколько месяцев назад. Мы пригласили его, потому что много говорили о стандартах, блокировках и новых тенденциях в Премьер-лиге. Мы стараемся к этому адаптироваться, ведь я не хочу, чтобы этот клуб всегда считали просто «приятной» командой.

В определенные моменты нужно быть очень устойчивыми в индивидуальных единоборствах. Существуют разные способы использовать свое тело и навыки, чтобы выигрывать дуэли один на один, особенно при стандартах, а боец ММА постоянно находится в таких ситуациях.

Их задача – найти способ победить соперника, и нам нравится заимствовать идеи из других видов спорта.

Если игроки до сих пор это помнят, значит, это действительно осталось в их памяти, и это позитивный знак. Это доказывает, что мы получили определенные идеи, которые помогли нам как команде.

Как клуб мы никогда не славились доминированием на стандартах или подбором игроков специально под стандарты, поэтому нам нужно искать инновационные решения.

Мы не хотим легко проигрывать командам, которые имеют преимущество в росте. Возможно, мы не настолько физически мощны из-за роста, но всегда есть способы защищаться и атаковать в таких дуэлях один на один. Именно поэтому мы также стараемся использовать различные техники из ММА», – сказал Фабиан.