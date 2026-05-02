  4. Мудрик готов к громкому камбэку. Это удивит многих
02 мая 2026, 07:20
Мудрик готов к громкому камбэку. Это удивит многих

Украинец может вернуться в стартовом составе в следующем сезоне – так считают в его команде

Getty Images/Global Images Ukraine. Михаил Мудрик

Будущее вингера «Челси» Михаила Мудрика до сих пор под вопросом – он получил дисквалификацию на четыре года, но подал апелляцию в CAS.

По данным BBC, источники из окружения футболиста считают вполне реальным его возвращение уже в следующем сезоне. Хотя точные сроки пока не разглашаются, в команде игрока сохраняют оптимизм.

Напомним, 29 апреля стало известно о четырехлетней дисквалификации Мудрика из-за положительного теста на мельдоний. После этого футболист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, надеясь сократить срок отстранения.

По теме:
Лидс – Бернли – 3:1. Сохранили прописку. Видео голов и обзор
Лидс убедительно переиграл Бернли и обезопасил себя от вылета из АПЛ
Челси определил судьбу Мудрика после четырехлетней дисквалификации
допинг дисквалификация Футбольная ассоциация Англии апелляция чемпионат Англии по футболу Спортивный арбитражный суд (CAS) Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси
Дмитрий Олийченко Источник: BBC
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Футбол | 01 мая 2026, 08:23 9
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения

Подписан меморандум о сотрудничестве с Нидерландами

В УАФ – проблемы. Известно, сколько будет получать тренер сборной Украины
Футбол | 02 мая 2026, 06:32 0
В УАФ – проблемы. Известно, сколько будет получать тренер сборной Украины
В УАФ – проблемы. Известно, сколько будет получать тренер сборной Украины

Расходы на тренерский штаб сократятся вдвое

Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Футбол | 01.05.2026, 09:03
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Футбол | 01.05.2026, 09:38
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Александрия – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.05.2026, 00:38
Александрия – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Александрия – Колос. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Комментарии 8
"джерела з оточення футболіста" вважають
Ответить
+5
Головне — не прибирати морковку в Міші з-під носу.
Ответить
+1
дох.. різної х..ні по Мішу.
отже - пох..
Ответить
0
Оптимизм это хорошо 
Ответить
0
Миша, ждём!
Ответить
0
Мрійники вони)
Ответить
0
🦆🦆🦆
Ответить
0
Пора на пенсію, а не в футбол. Не дарма ж грав за "пенсіонерів" 
Ответить
0
Популярные новости
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
Михаил Мудрик скрыл важную информацию от общества
02.05.2026, 04:43 25
Футбол
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
Два известных украинских боксера приняли одинаковые решения по будущему
30.04.2026, 20:10 1
Бокс
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
На Усика наложены санкции из-за его позиции по Украине
01.05.2026, 06:02 15
Бокс
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 14
Футбол
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
30.04.2026, 18:49 26
Теннис
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
30.04.2026, 16:40 4
Футбол
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
ЧМ по хоккею. Сборная Украины – борьба за элиту или битва за выживание
01.05.2026, 13:06 10
Хоккей
