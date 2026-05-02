Мудрик готов к громкому камбэку. Это удивит многих

Будущее вингера «Челси» Михаила Мудрика до сих пор под вопросом – он получил дисквалификацию на четыре года, но подал апелляцию в CAS.

По данным BBC, источники из окружения футболиста считают вполне реальным его возвращение уже в следующем сезоне. Хотя точные сроки пока не разглашаются, в команде игрока сохраняют оптимизм.

Напомним, 29 апреля стало известно о четырехлетней дисквалификации Мудрика из-за положительного теста на мельдоний. После этого футболист подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд, надеясь сократить срок отстранения.