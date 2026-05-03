ФИФА предупредила участников ЧМ-2026: сборная получит техническое поражение
Любая команда будет наказана, если повторит поступок Сенегала
ФИФА официально предупредила участников чемпионата мира 2026 года, что любая команда, покинувшая поле во время матча чемпионата мира, будет строго наказана.
Согласно решению, такие действия автоматически приведут к техническому поражению со счетом 0:3, а игроки получат красные карточки.
Напомним, что ранее апелляционный комитет Африканской конфедерации футбола CAF сообщил, что Сенегал получил техническое поражение со счетом 0:3 в финале Кубка африканских наций, который состоялся 18 января. Команда самовольно покинула поле, протестуя против судейского решения.
