Диназ покинул последнее место. Результаты 29-го тура Второй лиги

В пятницу, 1 мая, во Второй лиге прошли матчи 29-го тура. Команды групп А и Б провели шесть поединков.

В группе А «Полесье-2» могло выйти в лидеры. Однако команда сыграла вничью с «Атлетом» и осталась на втором месте.

В группе Б «Диназ» на выезде со счетом 1:0 обыграл «Черноморец-2». Это позволило команде из Вышгорода покинуть последнее место.



Вторая лига. 29-й тур, 1 мая

Атлет – Полесье-2 – 0:0

Ужгород – Реал Фарма – 2:2

Голы: Антошин, 33, Коваленко, 70 – Макаренко, 49, Зайченко, 90+2

Скала 1911 – Самбор-Нива-2 – 5:1

Голы: Лисовик, 17, Каранга, 38, 74, Мальский, 87, Кравченко, 89 – Дудик, 48

Черноморец-2 – Диназ – 0:1

Гол: Кононенко, 90

Чайка – Тростянец – 4:1

Голы: Овчарук, 50, 60, Венгер, 56, Остролуцкий, 84 – Коваленко, 37

Горняк-Спорт – Пенуэл – 2:3

Голы: Тараненко, 31, Попович, 59 – Мациюк, 41 (пенальти), 80, Лебедев, 50

Атлет – Полесье-2 – 0:0

Ужгород – Реал Фарма – 2:2

Скала 1911 – Самбор-Нива-2 – 5:1

Черноморец-2 – Диназ – 0:1

Чайка – Тростянец – 4:1

Горняк-Спорт – Пенуэл – 2:3