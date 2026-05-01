Диназ покинул последнее место. Результаты 29-го тура Второй лиги
Во Второй лиге стартовала игровая программа 29-го тура
В пятницу, 1 мая, во Второй лиге прошли матчи 29-го тура. Команды групп А и Б провели шесть поединков.
В группе А «Полесье-2» могло выйти в лидеры. Однако команда сыграла вничью с «Атлетом» и осталась на втором месте.
В группе Б «Диназ» на выезде со счетом 1:0 обыграл «Черноморец-2». Это позволило команде из Вышгорода покинуть последнее место.
Вторая лига. 29-й тур, 1 мая
Атлет – Полесье-2 – 0:0
Ужгород – Реал Фарма – 2:2
Голы: Антошин, 33, Коваленко, 70 – Макаренко, 49, Зайченко, 90+2
Скала 1911 – Самбор-Нива-2 – 5:1
Голы: Лисовик, 17, Каранга, 38, 74, Мальский, 87, Кравченко, 89 – Дудик, 48
Черноморец-2 – Диназ – 0:1
Гол: Кононенко, 90
Чайка – Тростянец – 4:1
Голы: Овчарук, 50, 60, Венгер, 56, Остролуцкий, 84 – Коваленко, 37
Горняк-Спорт – Пенуэл – 2:3
Голы: Тараненко, 31, Попович, 59 – Мациюк, 41 (пенальти), 80, Лебедев, 50
