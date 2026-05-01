Диназ покинул последнее место. Результаты 29-го тура Второй лиги

Украина. Вторая лига
01 мая 2026, 18:49 | Обновлено 01 мая 2026, 18:50
В пятницу, 1 мая, во Второй лиге прошли матчи 29-го тура. Команды групп А и Б провели шесть поединков.

В группе А «Полесье-2» могло выйти в лидеры. Однако команда сыграла вничью с «Атлетом» и осталась на втором месте.

В группе Б «Диназ» на выезде со счетом 1:0 обыграл «Черноморец-2». Это позволило команде из Вышгорода покинуть последнее место.

Вторая лига. 29-й тур, 1 мая

Атлет – Полесье-2 – 0:0

Ужгород – Реал Фарма – 2:2

Голы: Антошин, 33, Коваленко, 70 – Макаренко, 49, Зайченко, 90+2

Скала 1911 – Самбор-Нива-2 – 5:1

Голы: Лисовик, 17, Каранга, 38, 74, Мальский, 87, Кравченко, 89 – Дудик, 48

Черноморец-2 – Диназ – 0:1

Гол: Кононенко, 90

Чайка – Тростянец – 4:1

Голы: Овчарук, 50, 60, Венгер, 56, Остролуцкий, 84 – Коваленко, 37

Горняк-Спорт – Пенуэл – 2:3

Голы: Тараненко, 31, Попович, 59 – Мациюк, 41 (пенальти), 80, Лебедев, 50

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Назар Зайченко (Реал Фарма).
70’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Коваленко (Ужгород).
49’
ГОЛ ! Мяч забил Артем Макаренко (Реал Фарма).
33’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Антошин (Ужгород).
По теме:
Павел МАТВИЙЧЕНКО: «Был счет 0:2, но команда имеет характер»
ВИДЕО. Тренер УПЛ сорвался после матча: «Этот судья – позор»
Патрик ван ЛЕУВЕН: «Это просто позор. Это невозможно. Отправьте письмо»
чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Атлет Киев Полесье-2 Житомир Ужгород Реал Фарма Одесса Скала 1911 Стрый Самбор-Нива-2 Тернополь Черноморец-2 Одесса Диназ Вышгород Чайка Петропавловская Борщаговка Тростянец Горняк-Спорт Пенуэл Кривой Рог
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 30 апреля 2026, 18:49 26
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде

Хейли Баптист не сумела одолеть Мирру Андрееву в полуфинале тысячника

Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Футбол | 01 мая 2026, 07:55 41
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины
Шевченко выбрал главного тренера для сборной Украины

Президент УАФ хочет назначить Мальдеру

КОПОЛОВЕЦ: Посмотрите на соперников «Шахтера» в Украине. При всем уважении
Футбол | 01.05.2026, 15:59
КОПОЛОВЕЦ: Посмотрите на соперников «Шахтера» в Украине. При всем уважении
КОПОЛОВЕЦ: Посмотрите на соперников «Шахтера» в Украине. При всем уважении
Моуриньо высказался о возвращении в Реал и уходе из Бенфики
Футбол | 01.05.2026, 17:14
Моуриньо высказался о возвращении в Реал и уходе из Бенфики
Моуриньо высказался о возвращении в Реал и уходе из Бенфики
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Футбол | 01.05.2026, 09:38
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Популярные новости
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
01.05.2026, 09:03 18
Футбол
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 58
Теннис
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
01.05.2026, 07:38 18
Футбол
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
30.04.2026, 00:29
Бокс
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
УАФ предложила возглавить сборную легенде Динамо. Официальный контракт
01.05.2026, 00:12 19
Футбол
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 19
Футбол
