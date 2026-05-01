Нападающий Реала может сменить клуб. За ним следит Боруссия Дортмунд
Гонсало Гарсия вошел в список пожеланий «шмелей»
22-летний нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».
Немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что Гонсало является одним из кандидатов «шмелей» на усиление в летнее трансферное окно.
Также в списке потенциальных новых форвардов фигурируют Фисник Асллани из «Хоффенхайма» и Никола Тресольди из «Брюгге».
В этом сезоне Гонсало принял участие в 34 матчах в составе «сливочных», в которых нападающий оформил шесть голов и два ассиста.
Ранее испанский нападающий попал в «черный список» клуба после вылета из 1/4 финала Лиги чемпионов.
🚨⚫️🟡 Borussia Dortmund are closely monitoring Gonzalo Garcia. The 22 y/o striker is on the shortlist alongside other candidates such as Fisnik Asllani and Nicolo Tresoldi, among others. #BVB— Florian Plettenberg (@Plettigoal) May 1, 2026
At the moment, however, there are no talks with Garcia. Nothing advanced. 🇪🇸 pic.twitter.com/wrZj9pk0oD
