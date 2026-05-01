Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Нападающий Реала может сменить клуб. За ним следит Боруссия Дортмунд
Испания
01 мая 2026, 17:05 | Обновлено 01 мая 2026, 17:39
Нападающий Реала может сменить клуб. За ним следит Боруссия Дортмунд

Гонсало Гарсия вошел в список пожеланий «шмелей»

Getty Images/Global Images Ukraine. Гонсало Гарсия

22-летний нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

Немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что Гонсало является одним из кандидатов «шмелей» на усиление в летнее трансферное окно.

Также в списке потенциальных новых форвардов фигурируют Фисник Асллани из «Хоффенхайма» и Никола Тресольди из «Брюгге».

В этом сезоне Гонсало принял участие в 34 матчах в составе «сливочных», в которых нападающий оформил шесть голов и два ассиста.

Ранее испанский нападающий попал в «черный список» клуба после вылета из 1/4 финала Лиги чемпионов.

Андрей Витренко Источник: Флориан Плеттенберг
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем