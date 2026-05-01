Нападающий Реала может сменить клуб. За ним следит Боруссия Дортмунд

22-летний нападающий мадридского «Реала» Гонсало Гарсия попал в сферу интересов дортмундской «Боруссии».

Немецкий инсайдер Флориан Плеттенберг сообщил, что Гонсало является одним из кандидатов «шмелей» на усиление в летнее трансферное окно.

Также в списке потенциальных новых форвардов фигурируют Фисник Асллани из «Хоффенхайма» и Никола Тресольди из «Брюгге».

В этом сезоне Гонсало принял участие в 34 матчах в составе «сливочных», в которых нападающий оформил шесть голов и два ассиста.

Ранее испанский нападающий попал в «черный список» клуба после вылета из 1/4 финала Лиги чемпионов.