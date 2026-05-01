Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  «Совершенно бездарная игра в обороне». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК
01 мая 2026, 16:16 | Обновлено 01 мая 2026, 16:17
«Совершенно бездарная игра в обороне». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК

«Шахтер» в первом матче 1/2 финала Лиги конференций проиграл «Кристал Пэлас»

01 мая 2026, 16:16 | Обновлено 01 мая 2026, 16:17
«Совершенно бездарная игра в обороне». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК
В четверг, 30 апреля, в первом матче 1/2 финала Лиги конференций «Шахтер» со счетом 1:3 проиграл «Кристал Пэлас». Первый гол «горняки» пропустили уже на 21-й секунде.

Поражение в номинально домашнем матче с разницей в два мяча оставляет «Шахтеру» мало шансов на выход в финал. Болельщики в первую очередь отмечают ошибки в обороне и требуют усиления этой линии.

Vlad: Совершенно бездарная игра в обороне, и так же бездарная в созданиях голевых моментов. Закономерный результат.

drama: Эх, если бы 1:2 было бы было больше шансов, а так.. 10/90, но верим в чудо. Не хватает все же опыта еще Шахтеру, но достойно сражались.

андрій: Настоящие гранды громят Барселону в ЛЧ, а не сливают Пэласу...

ℙ𝕒𝕥𝕣𝕚𝕔𝕚𝕒𝕟: Просто КП выше классом вот и все. Шахтер при этом играл неплохо, но когда у тебя дырявая защита (Шахта всегда пропускает дешевые голы) то тебе нужно забивать больше соперника. А у Шахты и моментов было мало чтоб забить больше. Вылезли те проблемы, о которых писали и говорили все: не хватает качественной шестерки в центре, и защитников нужно менять. Хранить команду не хочется, но шансов очень мало. В любом случае 1/2 ЛК – это хороший результат.

Bogdanoff: Посмотрел я матч и вспомнил, чего мне не нравится смотреть современную АПЛ. Тупо одно и то же от всех команд, низкий блок и выбежать в контру и желательно, чтобы в команде все были 2-метровые быки которые могут бежать и толкаться...

Oleksandr: Защита это дно… И самое смешное после этого всего еженедельно читать новости, что Шахтер покупает еще какого-нибудь 18-20 летнего АТАКИРУЮЩЕГО бразильца. Когда нужны защитники и опорника.

ღVovchikღ: Радует что дошли до полуфинала, но на этом наш еврокубковый сезон окончен.

Vitalii: Ахметуву показали, что надо много денег вливать в защиту, может и будут у нас защитники в следующем сезоне)

Qwerty Qwerty: Кристал Пэлас – это ЛНЗ на стероидах, самые неудобные по стилю игры для нас, хорошие в обороне + быстрые контр-атаки. Ну и защита в виде Матвиенко – это проходной двор.

Anton Tepliakov: Матвиенко как обычно. Привоз на привозе.

Кристал Пэлас Лига Европы Шахтер Донецк статистика Лига конференций Шахтер - Кристал Пэлас реакция болельщиков
Кожний сезон говоримо про захист Шахтаря, і завжди ніяких змін.
