Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Исход полуфинального матча решили маленькие детали»

Полузащитник Шахтера Олег Очеретько в комментарии телетранслятору рассказал о поражении от Кристал Пэлас (1:3) в первом полуфинальном матче Лиги конференций УЕФА:

«Могу сказать, что мы демонстрировали хорошую игру и свой футбол. Просто решили те маленькие детали, в которых нужно было отыграть более сконцентрированно отдельные эпизоды, и думаю, что подобных моментов у соперника могло не случиться.

Забитый гол? Да, это было наиграно. В преддверии матча были стандарты, и мы разбирали соперника: как он защищается и какие слабые зоны.

Быстрый пропущенный мяч? Ничего особенного не почувствовали. Продолжили, несмотря на пропущенный мяч, сконцентрировались исключительно на собственной игре.

Будет ли уж очень сложно отыграться? Это еще не конец».