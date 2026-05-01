  4. Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Исход полуфинального матча решили маленькие детали»
01 мая 2026, 15:43 | Обновлено 01 мая 2026, 16:42
ФК Шахтер. Олег Очеретько

Полузащитник Шахтера Олег Очеретько в комментарии телетранслятору рассказал о поражении от Кристал Пэлас (1:3) в первом полуфинальном матче Лиги конференций УЕФА:

«Могу сказать, что мы демонстрировали хорошую игру и свой футбол. Просто решили те маленькие детали, в которых нужно было отыграть более сконцентрированно отдельные эпизоды, и думаю, что подобных моментов у соперника могло не случиться.

Забитый гол? Да, это было наиграно. В преддверии матча были стандарты, и мы разбирали соперника: как он защищается и какие слабые зоны.

Быстрый пропущенный мяч? Ничего особенного не почувствовали. Продолжили, несмотря на пропущенный мяч, сконцентрировались исключительно на собственной игре.

Будет ли уж очень сложно отыграться? Это еще не конец».

Экс-легионер Шахтера назвал игрока, который помог остальным в начале войны
«Совершенно бездарная игра в обороне». Реакция фанов на матч Шахтера в ЛК
КОПОЛОВЕЦ: Посмотрите на соперников «Шахтера» в Украине. При всем уважении
Николай Степанов Источник: ФК Шахтер Донецк
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Это агония. Ворскла пошла на отчаянный шаг из-за финансового краха
Футбол | 01 мая 2026, 12:37 7
Это агония. Ворскла пошла на отчаянный шаг из-за финансового краха
Это агония. Ворскла пошла на отчаянный шаг из-за финансового краха

Полтавчане продают клубный автобус

Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Теннис | 30 апреля 2026, 18:49 26
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна первая финалистка престижного турнира WTA 1000 в Мадриде

Хейли Баптист не сумела одолеть Мирру Андрееву в полуфинале тысячника

Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Теннис | 01.05.2026, 00:45
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
Испанские горки. Костюк выбила Потапову и вышла в финал WTA 1000 в Мадриде!
У Трубина появился неожиданный вариант продолжения карьеры
Футбол | 01.05.2026, 16:00
У Трубина появился неожиданный вариант продолжения карьеры
У Трубина появился неожиданный вариант продолжения карьеры
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Футбол | 01.05.2026, 09:03
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
Дарио Срна обратился к Зеленскому с предложением
"Маленькі деталі" - це Матвієнко і Бондар. Зношені деталі замінюють на нові, інакше може зламатись весь механізм. Чи не так ?
Популярные новости
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
Мирон Маркевич спрогнозировал счет матча Шахтер – Кристал Пэлас
30.04.2026, 09:31 23
Футбол
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
Костюк в борьбе. Определены обе полуфинальные пары супертурнира в Мадриде
29.04.2026, 22:59 4
Теннис
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
Костюк переиграла 13-ю ракетку и пробилась в полуфинал тысячника в Мадриде!
29.04.2026, 22:37 58
Теннис
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
Решение принято. Шевченко сообщил о подписании соглашения
01.05.2026, 08:23 9
Футбол
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 19
Футбол
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
Бенфика начала переговоры о трансфере звезды сборной Украины за €40 млн
30.04.2026, 08:10 14
Футбол
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
Шахтер – Кристал Пэлас – 1:3. Поражение в Кракове. Видео голов, обзор матча
01.05.2026, 00:03
Футбол
