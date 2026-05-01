Олег ОЧЕРЕТЬКО: «Исход полуфинального матча решили маленькие детали»
Полузащитник Шахтера прокомментировал поражение от Кристал Пэлас
Полузащитник Шахтера Олег Очеретько в комментарии телетранслятору рассказал о поражении от Кристал Пэлас (1:3) в первом полуфинальном матче Лиги конференций УЕФА:
«Могу сказать, что мы демонстрировали хорошую игру и свой футбол. Просто решили те маленькие детали, в которых нужно было отыграть более сконцентрированно отдельные эпизоды, и думаю, что подобных моментов у соперника могло не случиться.
Забитый гол? Да, это было наиграно. В преддверии матча были стандарты, и мы разбирали соперника: как он защищается и какие слабые зоны.
Быстрый пропущенный мяч? Ничего особенного не почувствовали. Продолжили, несмотря на пропущенный мяч, сконцентрировались исключительно на собственной игре.
Будет ли уж очень сложно отыграться? Это еще не конец».
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
