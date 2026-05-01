Полтава – Кривбасс. Стали известны стартовые составы на игру

1 мая в 15:30 по киевскому времени начнется матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полтава» и «Кривбасса».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Главным арбитром встречи назначен Игорь Пасхал из Херсона. Матч пройдет в Кропивницком на стадионе Зирка.

Стали известны стартовые составы на матч Полтава – Кривбасс:

Полтава: Минчев, Савенков, Пидлепич, Веремиенко, Коцюмака, Даниленко, Дорошенко, Одарюк, Сад, Сухоручко, Вивдич

Кривбасс: Кемкин, Юрчец, Виливальд, Рохас, Дибанго, Шевченко, Задерака, Лин, Сек, Мендоса, Парако