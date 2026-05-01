Украина. Премьер лига
01 мая 2026, 14:18 | Обновлено 01 мая 2026, 15:00
Полтава – Кривбасс. Стали известны стартовые составы на игру

Матч 26-го тура УПЛ начнется в 15:30

01 мая 2026, 14:18 | Обновлено 01 мая 2026, 15:00
156
0
Полтава – Кривбасс. Стали известны стартовые составы на игру
Коллаж Sport.ua

1 мая в 15:30 по киевскому времени начнется матч 26-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сыграют «Полтава» и «Кривбасса».

Перед началом поединка наставники обеих команд назвали стартовые составы своих коллективов на игру.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Главным арбитром встречи назначен Игорь Пасхал из Херсона. Матч пройдет в Кропивницком на стадионе Зирка.

Стали известны стартовые составы на матч Полтава – Кривбасс:

Полтава: Минчев, Савенков, Пидлепич, Веремиенко, Коцюмака, Даниленко, Дорошенко, Одарюк, Сад, Сухоручко, Вивдич

Кривбасс: Кемкин, Юрчец, Виливальд, Рохас, Дибанго, Шевченко, Задерака, Лин, Сек, Мендоса, Парако

По теме:
Полтава – Кривбасс. Текстовая трансляция матча. LIVE
Вторая лига. Матчи 1 мая. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Феникс-Мариуполь – Агробизнес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Полтава чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига стартовые составы Кривбасс Кривой Рог Полтава - Кривбасс
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Футбол | 01 мая 2026, 07:38 17
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение
Динамо получило предложение о трансфере сына легенды. Костюк принял решение

Тренер решил дать Алексею Гусеву шанс проявить себя

Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность
Футбол | 01 мая 2026, 10:01 14
Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность
Виновный в допинг-скандале Мудрика может понести уголовную ответственность

Михаил получил четырехлетнюю дисквалификацию

Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Футбол | 30.04.2026, 16:40
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
Левандовски нашел себе новый клуб. Он уже согласился на переход
УЕФА может дисквалифицировать известного футболиста перед полуфиналом ЛЧ
Футбол | 01.05.2026, 12:51
УЕФА может дисквалифицировать известного футболиста перед полуфиналом ЛЧ
УЕФА может дисквалифицировать известного футболиста перед полуфиналом ЛЧ
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Футбол | 01.05.2026, 09:38
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
В УЕФА выступили с заявлением после поражения Шахтера от Кристал Пэлас
Популярные новости
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
Бенфика нашла покупателя на Трубина. Известна сумма трансфера
29.04.2026, 08:18 12
Футбол
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
Стала известна третья полуфиналистка супертурнира WTA 1000 в Мадриде
29.04.2026, 16:02 15
Теннис
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
Футбольная ассоциация Англии определила срок бана Мудрика. Настоящий шок
29.04.2026, 17:33 108
Футбол
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
Маркевич выступил с заявлением относительно назначения в сборную Украины
30.04.2026, 07:35 19
Футбол
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
«Нет никакой возможности». В Англии назвали лучший сценарий для Мудрика
30.04.2026, 11:36 4
Футбол
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
Непобедимый боксер захотел превзойти Усика
30.04.2026, 00:29
Бокс
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
Сборная Украины по регби отказалась играть в финале чемпионата Европы
29.04.2026, 12:45 3
Другие виды
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
Шахтер готовит трансфер украинца из европейского чемпионата
29.04.2026, 08:37 17
Футбол
